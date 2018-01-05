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Строители осуществляют монтаж стеновых панелей цокольного этажа многоквартирного жилого дома

Глава Узбекистана поручил построить 12 многоквартирных домов в Янгиюле

© Sputnik/ Александр Кряжев
Общество
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В настоящее время президент республики совершает рабочую поездку по Ташкентской области

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил построить 12 многоквартирных домов, современный парк, рынок, супермаркет и мост в городе Янгиюле Ташкентской области. Об этом сообщает пресс-служба руководителя страны.

В рамках рабочей поездки узбекскому лидеру представили проект генерального плана Янгиюля и программу ремонта многоквартирных домов. Сегодня в Янгиюле есть свыше 240 многоэтажных домов.

Ранее Мирзиёев посетил таможенный отдел логистического центра Highway logistics и заявил, что подобные таможенные центры необходимо организовать в каждой области.

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Теги:
Шавкат Мирзиёев, Ташкентская область



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