Глава Узбекистана поручил построить 12 многоквартирных домов в Янгиюле

В настоящее время президент республики совершает рабочую поездку по Ташкентской области

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил построить 12 многоквартирных домов, современный парк, рынок, супермаркет и мост в городе Янгиюле Ташкентской области. Об этом сообщает пресс-служба руководителя страны.

В рамках рабочей поездки узбекскому лидеру представили проект генерального плана Янгиюля и программу ремонта многоквартирных домов. Сегодня в Янгиюле есть свыше 240 многоэтажных домов.

Ранее Мирзиёев посетил таможенный отдел логистического центра Highway logistics и заявил, что подобные таможенные центры необходимо организовать в каждой области.

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