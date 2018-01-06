Полковников: в Узбекистане ценят русскую литературу

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik, Антон Курилкин. О том, что "Русская гуманитарная миссия" работает в десятке стран на трех континентах по компактному офису в тихом уголке Москвы сказать с первого взгляда сложно — небольшой шкаф набит книгами, за компьютерами, несмотря на ранний час, сидят все сотрудники и работа в офисе кипит.

Подсказку внимательному гостю о масштабах работы может дать только простая белая доска, разделенная линиями маркеров на небольшие квадратики — по одному на страну. Почти под всеми — длинный список сделанных за год проектов.

— В каких странах работает РГМ?

— Сейчас у нас есть действующие проекты в Сирии, Сербии, Ливане, Палестине, Таджикистане, Узбекистане, Кыргызстане, Казахстане и Армении.

— А какие вы реализовывали проекты в Центральной Азии?

— У РГМ есть проекты, которые повторяются из года в год. Например, мы открываем классы русского языка: только Узбекистане в этом году начали работу четыре класса в двух школах. Это обычные школы, у нас нет ограничивающих критериев. Главное, чтобы там велось преподавание русского языка. Информацию о потребностях мы получаем от местных благотворительных организаций или министерства образования Узбекистана. Мы стараемся помогать школам в удаленных регионах — в столице ситуация со школами более-менее стабильная.

— А как удалось доставить литературу и оборудование в страну?

— Мы всегда стараемся сокращать издержки, чтобы сэкономить средства, — финансирование у нас, в основном, частное. В случае с Узбекистаном нам повезло — удалось найти попутный самолет правительственной делегации, летевшей в Ташкент на переговоры, и они согласились помочь и довезли 1,5 тонны книг, которые предназначались для двух школ и двух библиотек.

Изначально мы планировали по 500 книг распределить по классам, а остальные отправить в библиотеки. Но, в итоге, пришлось распределить книги на девять школ. Учителя ценят эти книги. Мы говорим: "Давайте поставим книги в школьную библиотеку", — и слышим в ответ: "Нет, оставим их в классе, я буду лично следить за сохранностью библиотечки, мы сможем использовать эту литературу во время уроков".

Когда занимаешься гуманитарной деятельностью, всегда пытаешься избежать лишних трат: если у тебя возможность купить что-то в стране, чтобы сэкономить на доставке, то всегда эта возможность используется.

© Sputnik/ Илья Питалев Для работы и жизни: зачем студенты из разных стран учат русский язык

В Узбекистане находится построенный еще в советское время институт физики солнца, который до сих пор функционирует и проводит исследования для международных компаний. Существует несколько серьезных компаний, которые производят солнечные батареи. Мы обратились к одной из самых крупных из них, рассказали о проекте, и коллеги с удовольствием нам помогли.

Причем это был самый правильный из возможных вариантов: местные солнечные батареи модифицированы под климат страны и хорошо работают в жару, в отличие, например, от европейских комплексов, которые при температуре в +40 °С отключаются.

В этом году мы установили солнечные батареи в школе № 4 (Зааминский район, Джизакская область) и в cельской семейной поликлинике № 16 (Зангиатинский район Ташкентской области). В итоге получился эффект синергии: мы сэкономили средства, компания получила заказ, а школа и поликлиника со стационаром — бесперебойный источник энергии. Главный врач потом уже звонила нам и благодарила: они начали получать новое оборудование с опережением плана поставок, потому что у них появился запасной источник энергии, и власти понимали, что теперь вся дорогостоящая техника будет обеспечена электричеством постоянно.

— А как налажено взаимодействие с властями страны и местными НКО?

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Млечко: необходимо сохранить русский язык в странах СНГ

Мы прекрасно понимали, что без одобрения властей Узбекистана мы ничего не сможем сделать в стране, поэтому в первый наш приезд мы представились властям, рассказали о себе, провели мини-конференцию с рассказом, что мы можем сделать и как помочь. Большую помощь тут оказали наши партнеры в стране — Международный общественный женский фонд "Женщина Востока", они координировали все эти встречи.

Отдельно прошла конференция в Торгово-промышленной палате, Евгения Александровича Примакова принял министр иностранных дел, мы посетили парламент.

Реализовав первые проекты (пополнение библиотечных фондов, открытие классов русского языка, проведение курсов повышения квалификации для преподавателей-русистов, установка солнечных батарей), мы показали свои возможности, а по отклику с узбекской стороны поняли, что то, что мы делаем, — востребовано, и собираемся продолжать работу в стране.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.