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Узбекские милиционеры

В Узбекистане станут штрафовать за незаконное ношение военной формы

Sputnik
Общество
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Ранее в республике за указанное нарушение не было предусмотрено конкретное наказание

ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. Штраф в размере до пяти минимальных зарплат (около 100 долларов) установлен в Узбекистане за незаконное ношение военной и прочей униформы.

Президент страны Шавкат Мирзиеев подписал соответствующие изменения в Кодекс об административной ответственности страны.

В соответствии с поправками, в кодекс введена статья "Незаконное ношение форменной одежды сотрудников министерств, ведомств и организаций". 

"Ношение утвержденных образцов военной, ведомственной и специальной форменной одежды военнослужащих и сотрудников министерств, ведомств и организаций, в которых предусмотрено ношение форменной одежды, лицами, не имеющими на это право, – влечет наложение штрафа от двух до пяти минимальных размеров заработной платы с конфискацией форменной одежды", — говорится в тексте новой статьи.

Ранее за указанное нарушение не было предусмотрено конкретное наказание.

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Теги:
Узбекистан



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