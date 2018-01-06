Узбекского лидера довели до слез в Янгиюльской больнице

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в ходе посещения города Янгиюля ознакомился с качеством оказываемых населению медицинских услуг.

Президент навестил пациентов в отделениях глазных заболеваний и кардиологии.

"Мирзиёев прослезился, увидев, в каких условиях лечатся больные. Горько видеть эти кровати, здания, находящиеся в плачевном состоянии", — сообщает пресс-служба руководителя страны.

Узбекский лидер указал ответственным лицам на необходимость реконструкции медицинского центра, поручил приложить максимум усилий и возможностей для охраны здоровья населения.

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