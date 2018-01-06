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Экзамен

В Узбекистане улучшат тесты для поступления в вузы

© Sputnik/ Алексей Мальгавко
Общество
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Ожидается, что в 2018 году документы для поступления в высшие образовательные учреждения сдадут свыше 810 тысяч абитуриентов

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В Узбекистане планируется реализовать ряд мер по совершенствованию содержания тестовых заданий, используемых в ходе вступительных экзаменов в вузах страны, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Эта проблема назрела достаточно давно. С момента введения тестовых испытаний при поступлении в вузы не только абитуриенты и их родители, но и многие специалисты высказывают вполне обоснованные претензии к качеству вопросов. В основном они сводятся к некорректным формулировкам самих тестовых заданий, что не позволяет выбрать однозначно правильный ответ.

Только в прошлом году после экзаменов в вузы свыше четырех тысяч абитуриентов подали на апелляцию, не согласившись с результатами.

Одной из самых перспективных мер по совершенствованию процесса, по словам источника в Государственном центре тестирования, станет изменение подхода и ответственности специалистов, готовящих тестовые вопросы.

"На сегодняшний день большим продвижением вперед является то, что в Государственном центре тестирования появились штатные педагоги-предметники, которые занимаются содержанием тестовых заданий. Раньше такого не было, использовались специалисты и эксперты, привлеченные из различных образовательных учреждений, рекомендованные министерствами. Поэтому и уровень ответственности у них был другой", — отметил собеседник.

По его словам, теперь появились не только конкретные лица, готовящие тестовые задания по конкретным направлениям, но и отвечающие за их качество и содержание.

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Кроме того, специалисты центра ведут активную работу по расширению сотрудничества с международными экспертами и привлечению ведущего зарубежного опыта. Так, например, в середине ноября Ташкент посетила одна из ведущих тестологов мира, представитель Ланкастерского университета (Великобритания) Рита Грин.

По итогам встречи была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве Государственного центра тестирования и Британского Совета по совершенствованию процесса тестирования.

Напомним, что в последние годы в стране отмечается ежегодный прирост числа абитуриентов на 10%. В частности, в 2016 году поступали 663 тысячи человек, в 2017 году — более 729 тысяч абитуриентов. В 2018 году ожидается, что документы для поступления в высшие образовательные учреждения сдадут свыше 810 тысяч абитуриентов.

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Теги:
поступление в университет, абитуриенты, Узбекистан, Высшее образование



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