Аэропорт Ташкента закрыт из-за сильного тумана: задержаны рейсы из РФ

В районе воздушной гавани сильный туман, а граница видимости ниже минимума

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Сильный туман не позволяет международному аэропорту Ташкента принимать и отправлять самолеты, задержано несколько авиарейсов, в том числе из Москвы и Петербурга, сообщает национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари".

""Узбекистон хаво йуллари" сообщает о том, что аэропорт Ташкента закрыт для приема воздушных судов по причине неблагоприятных метеоусловий. В районе воздушной гавани сильный туман, а граница видимости ниже минимума. Согласно международным правилам, посадка воздушных судов в таких условиях запрещена", — говорится в заявлении авиаперевозчика.

По данным онлайн-табло аэропорта, задержаны рейсы "Узбекских авиалиний" из Москвы, Бишкека, Стамбула и Санкт-Петербурга, а также рейсы российской "ЮТэйр" из Москвы и Turkish Airlines из Стамбула.

Видимость в аэропорту Ташкента сейчас составляет 50 метров. Для нормальной работы аэропорта видимость должна быть не менее 1400 метров. Улучшение погодных условий ожидается после 5.00 мск.

С конца декабря ташкентский аэропорт работает с перебоями в ночное и утреннее время из-за сильного тумана.

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