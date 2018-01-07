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В Минздраве Узбекистана произошли кадровые перестановки

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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (137)
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Ранее Шавкат Мирзиёев ознакомился с качеством оказываемых населению медицинских услуг в Янгиюле, после чего указал ответственным лицам на необходимость реконструкции местной больницы

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. В Министерстве здравоохранения Узбекистана назначены новые руководители, передает Sputnik Таджикистан.

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью Янгиюльского районного медицинского объединения
© пресс-служба президента РУ
Узбекского лидера довели до слез в Янгиюльской больнице
Так, ранее занимавший должность начальника Китабского районного управления здравоохранения Дониер Турсунов назначен начальником Кашкадарьинского областного отделения здравоохранения.

Кроме того, отделение здравоохранения в Ташкентской области возглавил Туракул Арзикулов, ранее занимавший должность директора филиала Республиканского научного центра Экстренной Медицинской Помощи в Ташкентской области.

Ранее Шавкат Мирзиёев ознакомился с качеством оказываемых населению медицинских услуг в Янгиюле, после чего указал ответственным лицам на необходимость реконструкции местной больницы и поручил приложить максимум усилий и возможностей для охраны здоровья населения.

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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (137)
Теги:
Минздрав Узбекистана, Узбекистан, Медицина и здоровье



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