В Минздраве Узбекистана произошли кадровые перестановки

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. В Министерстве здравоохранения Узбекистана назначены новые руководители, передает Sputnik Таджикистан.
Кроме того, отделение здравоохранения в Ташкентской области возглавил Туракул Арзикулов, ранее занимавший должность директора филиала Республиканского научного центра Экстренной Медицинской Помощи в Ташкентской области.
Ранее Шавкат Мирзиёев ознакомился с качеством оказываемых населению медицинских услуг в Янгиюле, после чего указал ответственным лицам на необходимость реконструкции местной больницы и поручил приложить максимум усилий и возможностей для охраны здоровья населения.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.