В Минздраве Узбекистана произошли кадровые перестановки

Ранее Шавкат Мирзиёев ознакомился с качеством оказываемых населению медицинских услуг в Янгиюле, после чего указал ответственным лицам на необходимость реконструкции местной больницы

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. В Министерстве здравоохранения Узбекистана назначены новые руководители, передает Sputnik Таджикистан.

Так, ранее занимавший должность начальника Китабского районного управления здравоохранения Дониер Турсунов назначен начальником Кашкадарьинского областного отделения здравоохранения.

Кроме того, отделение здравоохранения в Ташкентской области возглавил Туракул Арзикулов, ранее занимавший должность директора филиала Республиканского научного центра Экстренной Медицинской Помощи в Ташкентской области.

Ранее Шавкат Мирзиёев ознакомился с качеством оказываемых населению медицинских услуг в Янгиюле, после чего указал ответственным лицам на необходимость реконструкции местной больницы и поручил приложить максимум усилий и возможностей для охраны здоровья населения.

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