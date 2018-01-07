Около 5 тысяч православных встретили Рождество в Свято-Успенском соборе

По данным МВД республики, вся прилегающая к православным церквям, молитвенным домам и кладбищам в Узбекистане территория обеспечивалась в рождественскую ночь бесперебойным освещением и удобными путями подъездов

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Около пяти тысяч православных верующих Узбекистана пришли на Рождественское богослужение в Свято-Успенский кафедральный собор в Ташкенте в ночь на 7 января, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ташкентской и Узбекистанской епархии.

"Литургию в соборе совершил глава Среднеазиатского митрополичьего округа, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Всего в богослужении приняли участие около пяти тысяч верующих", — уточнили в пресс-службе.

"Рождество Христово есть проявление особой любви к людям, которые отступили от Бога, оскорбили Его своими грехами, но Господь показал образец примирения с согрешающими людьми. Он первый подал руку помощи враждующему с Богом человечеству", — заявил в своем рождественском послании Викентий.

"Традиционно в ходе рождественских праздников социальная служба епархии проводит благотворительную акцию "Собери подарок ребенку". Участие в ней может принять каждый", — добавили в епархии.

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По данным МВД республики, вся прилегающая к православным церквям, молитвенным домам и кладбищам в Узбекистане территория обеспечивалась в рождественскую ночь бесперебойным освещением и удобными путями подъездов.

"Для обеспечения безопасности людей около религиозных объектов дежурили бригады правоохранительных органов и медицинских служб", — сообщил представитель правоохранительных органов.

Ташкентская епархия объединяет приходы и монастыри РПЦ на территории Узбекистана. Из состава Ташкентской епархии в 2007 году выделено Патриаршее благочиние приходов РПЦ в Туркмении, а в 2011 году — Бишкекская и Душанбинская епархии. Все они объединены в Среднеазиатский митрополичий округ, главой которого назначен митрополит Ташкентский и Узбекистанский. В республике сегодня действует 37 приходов РПЦ, работают три православных монастыря.

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