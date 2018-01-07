В Ташкенте свыше ста малообеспеченных семей получили бытовую технику

Кроме того, в настоящее время проводится ремонт в квартирах 110 нуждающихся граждан и ведется работа по обеспечению жильем 22 узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Федерация профсоюзов Узбекистана провела благотворительную акцию в Мирабадском районе Ташкента.

Как сообщает ИА "Жахон" , активисты передали 111 малообеспеченным семьям необходимую для повседневной жизни бытовую технику, в частности, стиральные машины, газовые плиты, пылесосы и мини-печи.

Кроме того, в настоящее время проводится ремонт в квартирах 110 нуждающихся граждан. Также ведется работа по обеспечению жильем 22 узбекистанцев.

Отмечается, что на данный момент в республике более 22 тысяч нуждающихся семей получили бытовую технику. Свыше тысячи больным из малообеспеченных семей для восстановления здоровья выделена материальная помощь по четыре миллиона сумов.

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