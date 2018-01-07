Аэропорт Ташкента заработал в штатном режиме

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Международный аэропорт Ташкента возобновил работу в штатном режиме, который был нарушен минувшей ночью из-за сильного тумана, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя воздушной гавани.
По его оценке, среднее время задержек составило порядка пяти часов.
Ранее сообщалось, что были задержаны рейсы "Узбекских авиалиний" из Москвы, Стамбула и Санкт-Петербурга, а также рейс Turkish Airlines из Стамбула. Рейс "Аэрофлота" из Москвы был перенесен с 2.30 (0.30 мск) на 11.50 (9.50), рейс авиакомпании "Россия" из Санкт-Петербурга – с 3.20 (1.20) на 11.30 (9.50). Рейс "ЮТэйр" из Москвы был перенаправлен в аэропорт Намангана (областной центр на востоке Узбекистана).
С конца декабря ташкентский аэропорт работает с перебоями в ночное и утреннее время из-за сильного тумана.
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