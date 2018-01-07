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Ташкентский аэропорт

Аэропорт Ташкента заработал в штатном режиме

© Flickr/ Aleksandr Zykov
Общество
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Ночью в воскресенье из-за тумана видимость на взлетно-посадочной полосе была минимальной – 50 метров, в результате около десяти рейсов были задержаны или перенаправлены в другие города

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Международный аэропорт Ташкента возобновил работу в штатном режиме, который был нарушен минувшей ночью из-за сильного тумана, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя воздушной гавани.

Самолет во время посадки в сложных метеоусловиях, архивное фото
© Sputnik/ Руслан Кривобок
Аэропорт Ташкента закрыт из-за сильного тумана: задержаны рейсы из РФ
"Аэропорт Ташкента возобновил работу в штатном режиме. Все задержанные ночью рейсы начинают прибывать и отправляться", — сказал представитель аэропорта.

По его оценке, среднее время задержек составило порядка пяти часов.

Ранее сообщалось, что были задержаны рейсы "Узбекских авиалиний" из Москвы, Стамбула и Санкт-Петербурга, а также рейс Turkish Airlines из Стамбула. Рейс "Аэрофлота" из Москвы был перенесен с 2.30 (0.30 мск) на 11.50 (9.50), рейс авиакомпании "Россия" из Санкт-Петербурга – с 3.20 (1.20) на 11.30 (9.50). Рейс "ЮТэйр" из Москвы был перенаправлен в аэропорт Намангана (областной центр на востоке Узбекистана).

С конца декабря ташкентский аэропорт работает с перебоями в ночное и утреннее время из-за сильного тумана.

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Теги:
туман, аэропорт, Ташкент



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