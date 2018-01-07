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Художница Ландыш Ахметзянова, архивное фото

Пушистая сила: как комиксы про кошек из РФ покорили весь мир

из личного архива Ландыш Ахметзянова
Общество
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Кошек любят все, а вот создать на основе этого успешный международный бизнес-проект, получается у немногих

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. На просторах интернета часто можно встретить забавные иллюстрации с котами на английском языке. Рисунки привлекают внимание своим живым юмором и симпатичным видом. Все комиксы принадлежат проекту Lingvistov.com, который хоть и работает на английском языке, создан и развивается в России.

Опять пришло это время года
© © Фото: lingvistov.com
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Sputnik решил узнать, кто кроется за зарубежным названием и пушистой наружностью проекта, завоевавшего столь большую популярность среди интернет-пользователей из разных стран.

Автором и создателем Lingvistov является молодой иллюстратор Ландыш Ахметзянова. Девушка живет в Набережных Челнах.

"Я знаю, что мое имя довольно необычно звучит за пределами Татарстана, но, тем не менее, меня действительно так зовут", — говорит она.

Редко кому удается с первой попытки создать успешно развивающийся бизнес, в основе которого лежит обычная любовь к кошкам и страсть к рисованию, ну или наоборот. Однако с Lingvistov все вышло именно так.

Как появился Lingvistov

Может показаться странным, но по образованию Ландыш лингвист, а не иллюстратор или художник. Девушка окончила Нижегородский лингвистический университет (НГЛУ).

 

Под одеялом: слишком жарко. Без одеяла: слишком холодно. Высунув одну ногу: идеально.
© lingvistov.com
Под одеялом: слишком жарко. Без одеяла: слишком холодно. Высунув одну ногу: идеально.
В 2014 году выпускница вуза решила вместе с однокурсницей открыть собственное дело. Поскольку в то время набирали популярность языковые онлайн-курсы, выбор пал именно на них. Название придумали говорящее — раз сами по профессии лингвисты, то и курсы будут называться также: школа Lingvistov.

"Мы начинали проект Lingvistov как школу английского языка по Skype. Чтобы продвигать бренд и выделяться на рынке среди конкурентов, я начала рисовать небольшие веселые комиксы на английском языке. Как-то вышло, что рисунки быстро стали гораздо популярнее самой школы. Вот так постепенно проект перерос в магазин", — рассказывает Ландыш.

Недолго думая девушки решили развиваться в этом направлении и вскоре открыли онлайн-магазин. Название решили не менять. Кстати, языковая школа до сих пор существует, и Ландыш даже успевает вести в ней занятия.

"К нашему удивлению, комиксы стали невероятно популярны среди любителей кошек из разных стран мира. Люди видят себя в этих рисунках и смеются над обычными жизненными моментами. Некоторые подписчики присылают живые фотопримеры нарисованных комиксов. Скоро мы откроем на сайте отдельный раздел для таких фотоснимков", — говорит она.

Твой подарок в моем лотке
© © Фото: lingvistov.com
"Твой подарок в моем лотке"
По ее словам, Lingvistov существует 4 года, а магазин — около двух лет. Над проектом трудятся всего четыре человека — иллюстратор, бухгалтер, программист и логист.

"Когда мы начинали, нас было всего двое. Для нас это было некое приключение-игра: зарегистрировать бренд, собрать документы, открыть общество с ограниченной ответственностью (ООО). Нам никто не помогал, не советовал, не было инвесторов. Все приходилось делать самим. Мы добились успеха благодаря подписчикам в социальных сетях", — признается иллюстратор.

На сегодняшний день Lingvistov — это уже полностью успешный финансовый проект. Прибыль от комиксов покрывает расходы, позволяет Ландыш содержать свою семью и постепенно расширяться. На сайте продаются открытки, блокноты, календари, закладки для книг и другая бумажная продукция с изображением всевозможных котов и их хозяев.

Как создаются картинки

Все картинки Ландыш рисует сама, хотя у нее и нет профильного художественного образования.

"Я рисовала всю жизнь, сколько себя помню — разрисованные обои, огромное количество карандашей и красок. Моя сфера — это иллюстрации, от этого не убежишь. В школе я всегда рисовала небольшие комиксы в тетрадках. Правда, сначала я рисовала в разных стилях, а потом постепенно пришла к одному, в котором и выполнены все картинки Lingvistov", — говорит она, добавляя, что родители намеренно не отдали ее в художественную школу, но, как говорится, от судьбы не уйдешь, и девушка нашла свое призвание.

До "кошачьего" проекта Ландыш создавала иллюстрации для зарубежных книг. Сначала она рисовала от руки, а потом переносила получившееся изображение в компьютер. Сейчас она творит сразу в цифровом варианте. Идеи для рисунков девушка берет из головы.

"У меня есть муза — мой кот Август. Я без него никуда. Если вы заметили, на рисунках иногда встречается белый кот, это как раз мой Август. У него довольно имперский вид, он смотрит на всех свысока, но на самом деле он очень трусливый и смешной кот", — улыбается иллюстратор.

Иллюстрация художницы Ландыш Ахметзянова, автопортрет, архивное фото
из личного архива Ландыш Ахметзянова
Иллюстрация художницы Ландыш Ахметзянова, автопортрет, архивное фото
За последние 2,5 года Ландыш нарисовала более 2 тысяч картинок. Она признается, что ей приходится придерживаться строгого графика работы: создавать примерно 1 рисунок в день.

"Самое сложное — найти хорошую идею. Работа иллюстратора предполагает умение наблюдать и подмечать детали. Частенько мои знакомые рассказывают про проделки своих животных, отсюда я и беру идеи. Конечно, же наблюдаю и за Августом, его поведением и реакцией на те или иные события. Все странные вещи, которые он порой делает, оказывается, вытворяют многие коты. В основном время уходит на то, чтобы подумать, а само выполнение изображение — это просто", — рассказывает она.

Что значит: У Санты уже достаточно оленей?
© © Фото: lingvistov.com
"Что значит: "У Санты уже достаточно оленей"?
По ее словам, иметь собственно дело — значит не только быть самому себе хозяином, но и работать без выходных и праздничных дней. Ландыш признается, что дел всегда полно — провести брейншторм, наметить план на неделю, подобрать хорошую по качеству бумагу, найти типографию, проверить готовую продукцию. Времени всегда мало, а задач много, поэтому все силы и время она тратит на проект.

"Очень сложно отделить Lingvistov от личной жизни, потому что он стал не просто работой, а частью меня. Даже когда я чем-то занята, все равно непроизвольно ищу и придумываю что-то новое для проекта", — поясняет она.

Кто они — герои картинок

В своих картинках Ландыш обыгрывает разные жизненные ситуации, но их объединяет одно — добрый юмор. Тут и смешная бабушка в капроновых чулках, которая кормит дворовых котов, и ворующие со стола еду жадные до вкусняшек звери, и обнимающая животных девушка, которая довольно произносит: "Я была нормальной три кошки назад".

Ландыш признается, что порой она срисовывает персонажей с себя.

"Я стараюсь делать это нечасто или воплощать себя в разных образах, чтобы максимально разнообразить рисунки. Ведь ключевая персона — это кошка, а остальные герои второстепенны и должны выглядеть по-разному, чтобы люди могли найти кого-то похожего на себя", — говорит она.

Так блестит! Я должен это уничтожить!
© © Фото: lingvistov.com
"Так блестит! Я должен это уничтожить!"
Девушка не перестает удивляться, как многие люди ассоциируют себя с героями ее комиксов.

"Я часто слышу: "Это же я, а это моя подруга". Удивительно что совершенно разные люди из разных стран видят себя в этих рисунках. Это очень необычно. Мне сложно понять, как то, что я делаю, может иметь такую популярность. Мне очень часто пишут и благодарят за иллюстрации — мои совершено глупые маленькие иллюстрации", — удивляется она.

По ее словам, многие клиенты просят нарисовать именно их самих или их котов, но она не успевает делать картинки под заказ.

"Я обычно отказываюсь, хотя однажды я просто не смогла отказать, потому что решалась судьба двух людей: молодой человек из Норвегии планировал сделать предложение своей девушке из Литвы. Он попросил меня нарисовать открытку, где будет изображена она и ее собака. Я нарисовала рисунок и отправила ему. Девушка сказала: "Да". Они были очень довольны", — смеется Ландыш.

Любители кошек объединяйтесь

Поскольку Lingvistov задумывался как проект по изучению английского языка, весь интерфейс сайта было решено создать именно на английском.

Да все равно. Я звезда.
© © Фото: lingvistov.com
"Да все равно. Я звезда".
"Наша аудитория не ограничивается пределами одной страны. Нам пишут люди со всего мира, а для этого нужен универсальный язык общения", — поясняет иллюстратор, добавляя, что число стран, с которыми они работают, исчисляется несколькими десятками.

По ее словам, больше всего заказов приходят из США и Германии.

"Дальше идут европейские и азиатские страны. Из России заказов не так много, но от этого они более ценные. Мы всегда радуемся, когда на сайт заходят соотечественники и им нравится наша работа", — признается девушка.

А что дальше

Помимо продукции на английском языке Ландыш планирует рисовать комиксы на немецком и французском, поскольку из этих стран идет большой спрос на картинки. Девушка также хочет сделать Lingvistov платформой для разных авторов.

"Мы бы хотели поддерживать независимых художников и иллюстраторов. Надеемся, что в будущем на нашем сайте будут не только мои рисунки, но и работы других творческих людей", — говорит она.

Кстати, постепенно героями комиксов становятся не только кошки, но и другие животные.

"Многие пишут и даже требуют рисунки с собаками. Я очень хорошо знаю кошек, а собаки — это немного болезненная тема, поскольку я очень плохо знаю их повадки. Я никогда не держала собаку, поэтому мне сложно узнать какие-то смешные особенности. Чтобы то-то придумать, я расспрашиваю коллег про их питомцев", — объясняет она.

Тем не менее, на радость подписчиков смешные собаки-символы наступившего 2018 года встречаются все чаще среди новых иллюстраций.

Я в 60 лет
© lingvistov.com
Я в 60 лет
В следующем году автор проекта планирует расширяться, чтобы чаще радовать публику забавными комиксами о жизни домашних питомцев и их хозяев.

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