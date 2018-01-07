Пушистая сила: как комиксы про кошек из РФ покорили весь мир

Кошек любят все, а вот создать на основе этого успешный международный бизнес-проект, получается у немногих

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. На просторах интернета часто можно встретить забавные иллюстрации с котами на английском языке. Рисунки привлекают внимание своим живым юмором и симпатичным видом. Все комиксы принадлежат проекту Lingvistov.com, который хоть и работает на английском языке, создан и развивается в России.

Sputnik решил узнать, кто кроется за зарубежным названием и пушистой наружностью проекта, завоевавшего столь большую популярность среди интернет-пользователей из разных стран.

Автором и создателем Lingvistov является молодой иллюстратор Ландыш Ахметзянова. Девушка живет в Набережных Челнах.

"Я знаю, что мое имя довольно необычно звучит за пределами Татарстана, но, тем не менее, меня действительно так зовут", — говорит она.

Редко кому удается с первой попытки создать успешно развивающийся бизнес, в основе которого лежит обычная любовь к кошкам и страсть к рисованию, ну или наоборот. Однако с Lingvistov все вышло именно так.

Как появился Lingvistov

Может показаться странным, но по образованию Ландыш лингвист, а не иллюстратор или художник. Девушка окончила Нижегородский лингвистический университет (НГЛУ).

© lingvistov.com Под одеялом: слишком жарко. Без одеяла: слишком холодно. Высунув одну ногу: идеально.

В 2014 году выпускница вуза решила вместе с однокурсницей открыть собственное дело. Поскольку в то время набирали популярность языковые онлайн-курсы, выбор пал именно на них. Название придумали говорящее — раз сами по профессии лингвисты, то и курсы будут называться также: школа Lingvistov.

"Мы начинали проект Lingvistov как школу английского языка по Skype. Чтобы продвигать бренд и выделяться на рынке среди конкурентов, я начала рисовать небольшие веселые комиксы на английском языке. Как-то вышло, что рисунки быстро стали гораздо популярнее самой школы. Вот так постепенно проект перерос в магазин", — рассказывает Ландыш.

Недолго думая девушки решили развиваться в этом направлении и вскоре открыли онлайн-магазин. Название решили не менять. Кстати, языковая школа до сих пор существует, и Ландыш даже успевает вести в ней занятия.

"К нашему удивлению, комиксы стали невероятно популярны среди любителей кошек из разных стран мира. Люди видят себя в этих рисунках и смеются над обычными жизненными моментами. Некоторые подписчики присылают живые фотопримеры нарисованных комиксов. Скоро мы откроем на сайте отдельный раздел для таких фотоснимков", — говорит она.

По ее словам, Lingvistov существует 4 года, а магазин — около двух лет. Над проектом трудятся всего четыре человека — иллюстратор, бухгалтер, программист и логист.

"Когда мы начинали, нас было всего двое. Для нас это было некое приключение-игра: зарегистрировать бренд, собрать документы, открыть общество с ограниченной ответственностью (ООО). Нам никто не помогал, не советовал, не было инвесторов. Все приходилось делать самим. Мы добились успеха благодаря подписчикам в социальных сетях", — признается иллюстратор.

На сегодняшний день Lingvistov — это уже полностью успешный финансовый проект. Прибыль от комиксов покрывает расходы, позволяет Ландыш содержать свою семью и постепенно расширяться. На сайте продаются открытки, блокноты, календари, закладки для книг и другая бумажная продукция с изображением всевозможных котов и их хозяев.

Как создаются картинки

Все картинки Ландыш рисует сама, хотя у нее и нет профильного художественного образования.

"Я рисовала всю жизнь, сколько себя помню — разрисованные обои, огромное количество карандашей и красок. Моя сфера — это иллюстрации, от этого не убежишь. В школе я всегда рисовала небольшие комиксы в тетрадках. Правда, сначала я рисовала в разных стилях, а потом постепенно пришла к одному, в котором и выполнены все картинки Lingvistov", — говорит она, добавляя, что родители намеренно не отдали ее в художественную школу, но, как говорится, от судьбы не уйдешь, и девушка нашла свое призвание.

До "кошачьего" проекта Ландыш создавала иллюстрации для зарубежных книг. Сначала она рисовала от руки, а потом переносила получившееся изображение в компьютер. Сейчас она творит сразу в цифровом варианте. Идеи для рисунков девушка берет из головы.

"У меня есть муза — мой кот Август. Я без него никуда. Если вы заметили, на рисунках иногда встречается белый кот, это как раз мой Август. У него довольно имперский вид, он смотрит на всех свысока, но на самом деле он очень трусливый и смешной кот", — улыбается иллюстратор.

из личного архива Ландыш Ахметзянова Иллюстрация художницы Ландыш Ахметзянова, автопортрет, архивное фото

За последние 2,5 года Ландыш нарисовала более 2 тысяч картинок. Она признается, что ей приходится придерживаться строгого графика работы: создавать примерно 1 рисунок в день.

"Самое сложное — найти хорошую идею. Работа иллюстратора предполагает умение наблюдать и подмечать детали. Частенько мои знакомые рассказывают про проделки своих животных, отсюда я и беру идеи. Конечно, же наблюдаю и за Августом, его поведением и реакцией на те или иные события. Все странные вещи, которые он порой делает, оказывается, вытворяют многие коты. В основном время уходит на то, чтобы подумать, а само выполнение изображение — это просто", — рассказывает она.

По ее словам, иметь собственно дело — значит не только быть самому себе хозяином, но и работать без выходных и праздничных дней. Ландыш признается, что дел всегда полно — провести брейншторм, наметить план на неделю, подобрать хорошую по качеству бумагу, найти типографию, проверить готовую продукцию. Времени всегда мало, а задач много, поэтому все силы и время она тратит на проект.

"Очень сложно отделить Lingvistov от личной жизни, потому что он стал не просто работой, а частью меня. Даже когда я чем-то занята, все равно непроизвольно ищу и придумываю что-то новое для проекта", — поясняет она.

Кто они — герои картинок

В своих картинках Ландыш обыгрывает разные жизненные ситуации, но их объединяет одно — добрый юмор. Тут и смешная бабушка в капроновых чулках, которая кормит дворовых котов, и ворующие со стола еду жадные до вкусняшек звери, и обнимающая животных девушка, которая довольно произносит: "Я была нормальной три кошки назад".

Ландыш признается, что порой она срисовывает персонажей с себя.

"Я стараюсь делать это нечасто или воплощать себя в разных образах, чтобы максимально разнообразить рисунки. Ведь ключевая персона — это кошка, а остальные герои второстепенны и должны выглядеть по-разному, чтобы люди могли найти кого-то похожего на себя", — говорит она.

Девушка не перестает удивляться, как многие люди ассоциируют себя с героями ее комиксов.

"Я часто слышу: "Это же я, а это моя подруга". Удивительно что совершенно разные люди из разных стран видят себя в этих рисунках. Это очень необычно. Мне сложно понять, как то, что я делаю, может иметь такую популярность. Мне очень часто пишут и благодарят за иллюстрации — мои совершено глупые маленькие иллюстрации", — удивляется она.

По ее словам, многие клиенты просят нарисовать именно их самих или их котов, но она не успевает делать картинки под заказ.

"Я обычно отказываюсь, хотя однажды я просто не смогла отказать, потому что решалась судьба двух людей: молодой человек из Норвегии планировал сделать предложение своей девушке из Литвы. Он попросил меня нарисовать открытку, где будет изображена она и ее собака. Я нарисовала рисунок и отправила ему. Девушка сказала: "Да". Они были очень довольны", — смеется Ландыш.

Любители кошек объединяйтесь

Поскольку Lingvistov задумывался как проект по изучению английского языка, весь интерфейс сайта было решено создать именно на английском.

"Наша аудитория не ограничивается пределами одной страны. Нам пишут люди со всего мира, а для этого нужен универсальный язык общения", — поясняет иллюстратор, добавляя, что число стран, с которыми они работают, исчисляется несколькими десятками.

По ее словам, больше всего заказов приходят из США и Германии.

"Дальше идут европейские и азиатские страны. Из России заказов не так много, но от этого они более ценные. Мы всегда радуемся, когда на сайт заходят соотечественники и им нравится наша работа", — признается девушка.

А что дальше

Помимо продукции на английском языке Ландыш планирует рисовать комиксы на немецком и французском, поскольку из этих стран идет большой спрос на картинки. Девушка также хочет сделать Lingvistov платформой для разных авторов.

"Мы бы хотели поддерживать независимых художников и иллюстраторов. Надеемся, что в будущем на нашем сайте будут не только мои рисунки, но и работы других творческих людей", — говорит она.

Кстати, постепенно героями комиксов становятся не только кошки, но и другие животные.

"Многие пишут и даже требуют рисунки с собаками. Я очень хорошо знаю кошек, а собаки — это немного болезненная тема, поскольку я очень плохо знаю их повадки. Я никогда не держала собаку, поэтому мне сложно узнать какие-то смешные особенности. Чтобы то-то придумать, я расспрашиваю коллег про их питомцев", — объясняет она.

Тем не менее, на радость подписчиков смешные собаки-символы наступившего 2018 года встречаются все чаще среди новых иллюстраций.

© lingvistov.com Я в 60 лет

В следующем году автор проекта планирует расширяться, чтобы чаще радовать публику забавными комиксами о жизни домашних питомцев и их хозяев.

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