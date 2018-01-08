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биотуалет

В Узбекистане отремонтируют общественные туалеты

CC0 / pixabay
Общество
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Госкомтуризма предлагает предоставить значительные налоговые льготы для субъектов предпринимательства в этом направлении

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. В Узбекистане в ближайшее время будет реализована программа по ремонту и реконструкции всех общественных туалетов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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© Flickr
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На первом этапе планируется провести инвентаризацию туалетов, имеющихся в пунктах общественного питания, гостиницах, сувенирных магазинах, сервисных зонах придорожной инфраструктуры, парках, объектах сферы услуг, на рынках, базарах, автозаправках, стоянках и в других местах большого скопления людей.

"По ее итогам будут определены места, где необходимо построить новые туалеты, а действующие объекты распределят на три категории. В течение последующих двух лет в рамках специально утвержденных "дорожных карт" все они будут доведены до соответствующих международных стандартов", — сообщили в Госкомтуризма.

В первую категорию будут отнесены туалеты с нормальным ремонтом и исправной сантехникой. Здесь введут систематизированный график уборки санузла. Это подразумевает, что ответственный сотрудник на регулярной основе в назначенное время, например, несколько раз в день, в зависимости от частоты посещаемости, будет проводить уборку с заменой туалетной бумаги, мыла и прочих материалов.

В туалетах второй категории, куда попадут объекты, имеющие нормальную конструкцию, подключение к воде и канализации, предстоит провести капитальный ремонт и замену сантехники с внедрением графика уборки, как в первом случае.

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Самый большой объем работы предстоит провести в туалетах третьей категории, которые, как правило, располагаются в отдаленных точках и построены из подручных материалов, не имеют водоснабжения и канализации. Здесь в ходе реконструкции планируется решить проблему отсутствия воды путем установки баков вместимостью несколько тонн воды и строительством бетонных выгребных ям, обслуживаемых ассенизаторской службой.

Госкомтуризма предлагает предоставить значительные налоговые льготы для субъектов предпринимательства в этом направлении. Это позволит им направить высвобожденные средства на приведение туалетов в надлежащее состояние, а также в дальнейшем содержать их в чистоте и порядке.

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