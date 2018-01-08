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Дети, получившие первую гуманитарную помощь

Российские военные доставили продукты в сирийский поселок

© Sputnik/ Mikhail Alaeddin
Общество
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Несколько тонн гуманитарной помощи, в основном продукты питания, раздали во дворе отремонтированной школы. Восемьсот детей ушли домой с продуктовыми наборами

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили несколько тонн гуманитарной помощи, в основном продукты питания, в поселок Буккейн на западе страны у границы с Ливаном.

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Поселок несколько лет находился под контролем боевиков незаконных вооруженных формирований. При отступлении они разрушили школы, больницы, водопровод. Основная часть городской инфраструктуры уже восстановлена, но люди до сих пор рады любой поддержке и помощи, которую им оказывают российские военные.

Несколько тонн гуманитарной помощи, в основном продукты питания, раздали во дворе отремонтированной школы. Восемьсот детей ушли домой с продуктовыми наборами.

"Мы очень рады такому вниманию и поддержке. Сами можете видеть, как реагируют дети, — они ждали вашего приезда и готовились к нему весь вчерашний день. Рады не только дети, но и все взрослое население Буккейна", — рассказала журналистам учительница Дуар Насиф.

Представители Центра по примирению также развернули в Буккейне мобильный медицинский пункт, в котором провели вакцинацию школьников.

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Российские военные из Центра по примирению после завершения военной кампании в Сирии регулярно объезжают освобожденные от боевиков районы, чтобы оценить гуманитарную обстановку. В задачи центра входят оказание гуманитарной помощи, координация восстановления инфраструктуры, содействие при возвращению беженцев. Кроме того, российские военные занимаются посредничеством и координацией процесса интеграции в мирную жизнь сложивших оружие боевиков, а также контролем режима прекращения боевых действий.

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Теги:
гуманитарная помощь, Сирия, Россия



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