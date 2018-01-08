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Сильный снегопад

МЧС Узбекистана объявило штормовое предупреждение на перевале Камчик

© Sputnik/ Максим Богодвид
Общество
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Ранее МЧС сообщало, что в Ташкентской и Наманганской областях для обеспечения бесперебойного движения на перевале Камчик организовано 14 круглосуточных пунктов горячего питания, обогрева, а также мелкого ремонта автомобилей

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Штормовой ветер, снежные заносы, сильный туман и гололедица ожидаются в середине недели в районе перевала Камчик в Ташкентской области, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана со ссылкой на Узгидромет.

"По данным Узгидромета, 11-12 января, а также 14 января ожидаются снег, временами сильный, туман с ухудшением видимости до 50-100 метров, усиление ветра до 22-25 метров в секунду, на дороге снежные заносы, гололедица", — говорится в сообщении.

Перевал Камчик
© Фото очевидца
На перевале Камчик спасатели вызволили из-под снега свыше 40 машин
В министерстве рекомендуют воздержаться от поездок на автотранспорте через перевал.

В конце декабря сотрудники МЧС Узбекистана сумели разблокировать 44 машины из-под снега на перевале Камчик, более чем 25 водителям и пассажирам была оказана медицинская и психологическая помощь. Движение автотранспорта на перевале было временно закрыто в связи с обильным снегом, метелью и гололедицей.

Ранее МЧС сообщало, что в Ташкентской и Наманганской областях для обеспечения бесперебойного и устойчивого функционирования движения на перевале Камчик организовано 14 круглосуточных пунктов горячего питания, обогрева, а также мелкого ремонта автомобилей.

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Теги:
снегопад, лавина, МЧС Узбекистана, Камчик, Узбекистан



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