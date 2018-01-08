В Университете Инха в Ташкенте планируют открыть новый факультет

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. В Университете Инха в Ташкенте может быть открыт новый факультет "Международная торговля и сотрудничество", сообщает корреспондент Sputnik.
Кроме того, по итогам встречи стороны договорились наладить сотрудничество по вопросу вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию и привлечения отличившихся студентов вуза к деятельности министерства.
"Корейская сторона также выразила заинтересованность в создании Научного центра по изучению международной торговли в Ташкенте. Предложение Университета Инха было поддержано и выражена готовность выступить партнером в создании и организации деятельности данного центра", — отметили в Министерстве внешней торговли.
Университет Инха в Ташкенте был открыт в 2014 году. На сегодняшний день студенты обучаются по двум направлениям — "Компьютерный и программный инжиниринг" и "Логистика". Ранее вуз заявлял о своих планах в ближайшее время открыть магистратуру, а также расширить направления образования в бакалавриатуре, связанные с электронным бизнесом.
Еще одно важное направление сотрудничества — образование в сфере медицины. В ближайшие годы в столице может появиться первый в истории страны филиал иностранного высшего образовательного учреждения, готовящий медицинские кадры. Этим учебным заведением может стать Медицинская школа южнокорейского Университета Инха.
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