В Узбекистане внедрена процедура банкротства для физлиц

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. В Узбекистане с 1 января 2018 года внедрена процедура банкротства для физических лиц, утративших статус индивидуального предпринимателя.
Соответствующие поправки в законодательство о налоговом администрировании подписал президент страны Шавкат Мирзиёев, текст документа опубликован в понедельник в местной прессе.
Согласно закону, правом на подачу заявления о признании должника — индивидуального предпринимателя или физического лица, утратившего статус индивидуального предпринимателя, — банкротом обладают кредиторы, за исключением кредиторов по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о взыскании алиментов, а также по иным требованиям личного характера.
По данным Государственного налогового комитета Узбекистана, на 1 июля 2017 года налоговая задолженность 158 тысяч граждан, утративших статус частного предпринимателя и граждан, осуществлявших предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, составляла 105,9 миллиарда сумов (около 12,5 миллиона долларов).
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