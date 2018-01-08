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В Узбекистане внедрена процедура банкротства для физлиц

© Flickr/ Thirteen Of Clubs
Общество
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До настоящего времени законодательство Узбекистана регулировало процедуру банкротства только в отношении юридических лиц

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. В Узбекистане с 1 января 2018 года внедрена процедура банкротства для физических лиц, утративших статус индивидуального предпринимателя.

Соответствующие поправки в законодательство о налоговом администрировании подписал президент страны Шавкат Мирзиёев, текст документа опубликован в понедельник в местной прессе.

Банковская карта
JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP
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В соответствии с поправками, может быть признано банкротом в установленном порядке "физическое лицо, утратившее статус индивидуального предпринимателя или осуществлявшее предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, которое не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, если соответствующие требования вытекают из его предыдущей предпринимательской деятельности".

Согласно закону, правом на подачу заявления о признании должника — индивидуального предпринимателя или физического лица, утратившего статус индивидуального предпринимателя, — банкротом обладают кредиторы, за исключением кредиторов по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о взыскании алиментов, а также по иным требованиям личного характера.

По данным Государственного налогового комитета Узбекистана, на 1 июля 2017 года налоговая задолженность 158 тысяч граждан, утративших статус частного предпринимателя и граждан, осуществлявших предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, составляла 105,9 миллиарда сумов (около 12,5 миллиона долларов).

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Теги:
бизнес, предприниматель, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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