Штат таможни в аэропорту Ташкента увеличат более чем на сотню человек

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Приграничный таможенный пост в международном аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова увеличит число штатных сотрудников на 111 человек, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Такая необходимость вызвана тем, что с 1 января 2018 года в аэропортах столицы и других городов республики заработала система двойного коридора. Укомплектованием штата квалифицированными кадрами займется Государственный таможенный комитет.
При этом общая численность сотрудников таможни в воздушной гавани столицы достигнет 261 человека. Все это должно повысить качество предоставляемого сервиса для пассажиров и сократить время прохождения ими таможенных процедур.
Через "зеленый" коридор проходят товары, не подлежащие письменному декларированию, а через "красный" — товары, подлежащие декларированию. Кроме того, начиная с 1 января отменено письменное декларирование на вывоз из страны иностранной валюты в размере до двух тысяч долларов.
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