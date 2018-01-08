Штат таможни в аэропорту Ташкента увеличат более чем на сотню человек

В аэропорту узбекской столицы будет работать 261 сотрудник таможенной службы, расширение штата связано с открытием с 1 января в воздушных гаванях Узбекистана "зеленого" и "красного" таможенных коридоров

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Приграничный таможенный пост в международном аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова увеличит число штатных сотрудников на 111 человек, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Такая необходимость вызвана тем, что с 1 января 2018 года в аэропортах столицы и других городов республики заработала система двойного коридора. Укомплектованием штата квалифицированными кадрами займется Государственный таможенный комитет.

При этом общая численность сотрудников таможни в воздушной гавани столицы достигнет 261 человека. Все это должно повысить качество предоставляемого сервиса для пассажиров и сократить время прохождения ими таможенных процедур.

Расходы, связанные с проведением этих работ, покрывает Министерство финансов из республиканского бюджета. Так, физические лица, следующие через таможенную границу, теперь могут выбрать в качестве формы декларирования товаров для некоммерческих целей "зеленый" или "красный" коридор для совершения таможенных операций.

Через "зеленый" коридор проходят товары, не подлежащие письменному декларированию, а через "красный" — товары, подлежащие декларированию. Кроме того, начиная с 1 января отменено письменное декларирование на вывоз из страны иностранной валюты в размере до двух тысяч долларов.

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