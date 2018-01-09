Экс-руководитель НТРК стал главой мультимедийного центра Генпрокуратуры

Мультимедийный центр открылся на днях, он будет информировать узбекистанцев о политико-правовой жизни страны

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Бывший председатель Национальной телерадиокомпании Узбекистана Бабур Алиханов стал руководителем информационно-аналитического мультимедийного центра при Генеральной прокуратуре республики.

Алиханов лишился кресла главы НТРК в августе прошлого года. Ранее он долгое время был директором информационной службы "Ахборот" телеканала "Узбекистон".

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, мультимедийный центр открылся на днях. Он будет информировать узбекистанцев о политико-правовой жизни страны и деятельности органов прокуратуры по предотвращению нарушений закона и борьбе с преступностью.

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