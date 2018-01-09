Uzairways внедряет интерактивную услугу "Выбор места"

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. C 8 января Национальная авиакомпания приступила к внедрению интерактивной услуги "Выбор места" на рейсах "Узбекистон хаво йуллари". Об этом сообщает пресс-служба НАК.
"Предварительный выбор и бронирование места — это услуга, дающая возможность пассажиру после покупки билета выбрать и забронировать определенное место в салоне самолета для своего путешествия", — отмечается в сообщении.
Услуга предоставляется как на платной, так и на бесплатной основе и доступна в определенный период до вылета рейса по расписанию. На платной основе пассажирам предлагается выбрать и забронировать наиболее комфортные места, имеющиеся в салонах ВС.
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