Uzairways внедряет интерактивную услугу "Выбор места"

Авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" объявила о внедрении услуги "Выбор места" на своих рейсах

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. C 8 января Национальная авиакомпания приступила к внедрению интерактивной услуги "Выбор места" на рейсах "Узбекистон хаво йуллари". Об этом сообщает пресс-служба НАК.

"Предварительный выбор и бронирование места — это услуга, дающая возможность пассажиру после покупки билета выбрать и забронировать определенное место в салоне самолета для своего путешествия", — отмечается в сообщении.

ANWAR AMRO / AFP Пассажиры Uzbekistan airways отведают на борту национальные блюда

Она позволяет выбрать и забронировать место в предпочитаемой пассажиром зоне, например, у окна, у прохода, в передней части, центре или в конце салона.

Услуга предоставляется как на платной, так и на бесплатной основе и доступна в определенный период до вылета рейса по расписанию. На платной основе пассажирам предлагается выбрать и забронировать наиболее комфортные места, имеющиеся в салонах ВС.

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