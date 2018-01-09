ОИС признала Бухару столицей исламской культуры 2020 года

Каждый год ОИС определяет три города в качестве столиц исламской культуры в трех регионах — арабский мир, Африка и Азия

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Министры культуры государств-членов Организации исламского сотрудничества признали Бухару столицей исламской культуры 2020 года. Об этом передает пресс-служба Управления мусульман Узбекистана.

Такое решение политики приняли в ходе девятой конференции.

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"Тот факт, что город был признан столицей исламской культуры, вновь подтверждает выдающийся вклад этого города и его ученых в развитие исламской цивилизации", — отмечается в сообщении управления.

Наряду с Бухарой столицами исламской культуры 2020 года утвердили Каир (Египет) и Бамако (Мали).

Столица исламской культуры должна будет организовать конференцию министров культуры исламских стран, которая проходит каждые два года. В течение всего года в городе-столице проходят мероприятия и события, направленные на презентацию его культуры и исламского наследия.

В 2007 году одной из трех столиц исламской культуры был Ташкент.

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