ОИС признала Бухару столицей исламской культуры 2020 года

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Министры культуры государств-членов Организации исламского сотрудничества признали Бухару столицей исламской культуры 2020 года. Об этом передает пресс-служба Управления мусульман Узбекистана.
Такое решение политики приняли в ходе девятой конференции.
Наряду с Бухарой столицами исламской культуры 2020 года утвердили Каир (Египет) и Бамако (Мали).
Столица исламской культуры должна будет организовать конференцию министров культуры исламских стран, которая проходит каждые два года. В течение всего года в городе-столице проходят мероприятия и события, направленные на презентацию его культуры и исламского наследия.
В 2007 году одной из трех столиц исламской культуры был Ташкент.
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