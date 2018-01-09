Справку об отсутствии долгов теперь можно получить на ЕПИГУ

Электронная справка, выдаваемая на Едином портале интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ), имеет свой уникальный номер и может быть представлена по любому месту требования

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Справку об отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам юридические и физические лица теперь могут самостоятельно без посещения налоговых органов получить на Едином портале интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ), сообщает пресс-служба UZINFOCOM.

"Данная электронная справка имеет свой уникальный номер и может быть представлена по любому месту требования. Также имеется возможность со стороны органа, в который представлена справка, проверить ее подлинность непосредственно из базы данных налоговых органов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что получить справку об отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам не смогут физические лица, не владеющие имуществом.

Получить справку можно в разделе "Услуги" Единого портала интерактивных государственных услуг ЕПИГУ.

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