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Студенты медицинского вуза

Выпускники мединститутов компенсируют нехватку врачей в регионах

Информационная служба Министерства здравоохранения РУз
Общество
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Для того чтобы молодые специалисты начали работу уже с января 2018 года, приняты необходимые меры по обеспечению их жильем

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Двенадцатого декабря 2017 года под председательством Шавката Мирзиёева состоялось совещание, посвященное актуальным вопросам сферы здравоохранения.

Как сообщает информационная служба Министерства здравоохранения, на встрече обсуждались задачи по медицинскому образованию и обеспечению кадрами.

Больница
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
И снова о больном: нехватка врачей, отсутствие оборудования и лекарств
Глава государства проанализировал проблемы и недостатки в системе здравоохранения в разрезе регионов. Он отметил неукомплектованность и недостаточный кадровый потенциал медицинских учреждений на местах. Шавкат Мирзиёев указал на пути решения этой проблемы.

После поручения президента Министерство здравоохранения совместно с Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента изучили потребность в медицинских кадрах в разрезе регионов, районов и учреждений.

В результате выяснилось, что на сегодняшний день в системе лечебно-профилактических учреждений вакантными являются более 11 тысяч мест, из них 3462 для врачей общей практики, 8217 — для узкопрофильных специалистов.

Для пополнения этих мест высокоинтеллектуальными кадрами разработан ряд практических мер. В частности, на эти места посредством целевого направления придут выпускники высших медицинских образовательных учреждений.

В результате был составлен адресный список выпускников и клинических ординаторов высших медицинских образовательных учреждений.

Также в первые дни января 2018 года выпускники, которые направляются на работу, сдали итоговые государственные аттестации.

Составлены договоры о трудоустройстве по специальности студентами VII курсов бакалавриата "Лечебное дело", "Профессиональное образование (лечебное дело)", "Педиатрическое дело", VI курсов по направлению медицинской профилактики и выпускниками II курса клинической ординатуры республиканских специализированных научно-практических медицинских центров, научно-исследовательских институтов, медицинских вузов, Ташкентского института усовершенствования врачей.

Студенты медицинского вуза
Информационная служба Министерства здравоохранения РУз
Студенты медицинского вуза

Для того чтобы молодые специалисты начали работу уже с января 2018 года, приняты необходимые меры по обеспечению их жильем.

В результате проводимой работы ожидается заполнение свободных мест врачей общей практики на 88 процентов, узкопрофильных специалистов — на 55 процентов.

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Теги:
Узбекистан, Медицина и здоровье



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