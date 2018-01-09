"Узбекские авиалинии" снизили тарифы на местных направлениях

На бюджетные тарифы действуют ограничения по количеству мест: чем раньше будет куплен билет, тем дешевле обойдется перелет

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" ввела дифференцированные тарифы на рейсах по местным направлениям. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"Минимальные уровни тарифов на всех внутриреспубликанских направлениях снижены. Кроме того, на всех местных направлениях введены групповые тарифы", — уточняется в сообщении.

По информации Uzbekistan airways, нововведения позволяют пассажирам выбирать максимально подходящие их запросам авиабилеты.

На новые тарифы действуют ограничения по количеству мест: чем раньше приобретается авиабилет, тем дешевле обойдется перелет.

Все тарифы действуют как при приобретении билетов в авиакассах, так и при онлайн-покупке на официальном сайте "Узбекских авиалиний".

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