"Узбекские авиалинии" снизили тарифы на местных направлениях

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" ввела дифференцированные тарифы на рейсах по местным направлениям. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
"Минимальные уровни тарифов на всех внутриреспубликанских направлениях снижены. Кроме того, на всех местных направлениях введены групповые тарифы", — уточняется в сообщении.
На новые тарифы действуют ограничения по количеству мест: чем раньше приобретается авиабилет, тем дешевле обойдется перелет.
Все тарифы действуют как при приобретении билетов в авиакассах, так и при онлайн-покупке на официальном сайте "Узбекских авиалиний".
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