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Завершена электрификация ж/д участка Карши-Термез

На железнодорожном участке Карши — Термез завершена электрификация

© Народное слово онлайн
Общество
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Старые тепловозы будут заменены на электровозы, а расходы на перевозки сократятся более чем на треть

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Протяженность электрифицированной железной дороги — 325 км. Общая стоимость проекта — 327,6 миллиона долларов США.

Из них 160 миллионов долларов — кредит Японского агентства международного сотрудничества (JICA), еще 167,4 миллиона долларов — собственные средства АО "Узбекистон темир йуллари", пишет газета "Народное слово".

В рамках реализации проекта осуществлена замена тепловозов на современные электровозы, благодаря чему транспортные расходы на пассажирские и грузовые перевозки сократятся более чем на треть. Также значительно увеличится скорость передвижения и повысится пропускная способность железной дороги.

Использование локомотивов на электрической тяге вместо "дымящих" тепловозов приведет к улучшению экологической обстановки в регионе.

Железная дорога.
© Flickr/ Ed Webster
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За технический надзор реализации проекта отвечала германская компания DB Engineering&Consulting GmbH. На кредитные средства JICA построено шесть тяговых подстанций: Ташгузар, Дехканабад, Акрават, Бойсун, Кумкурган, Разъезд №165. Участок оснащен современной системой сигнализации и связи.

В рамках проекта приобретены и успешно эксплуатируются автомотрисы и автолетучки, бурильные установки для строительства и обслуживания контактной сети, автомотрисы для обслуживания средств сигнализации и связи.

Локомотивное депо "Термез" реконструировано, сданы в эксплуатацию 20 единиц импортного современного оборудования для эксплуатации электровозов.

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Теги:
Железная дорога, Термез, Карши, Узбекистан



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