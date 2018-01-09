Узбекистанцев на родине подготовят для трудоустройства в Южной Корее

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. В Узбекистане откроется Центр по изучению корейского языка и подготовке граждан, выезжающих на работу в Южную Корею. Эти вопросы обсуждались в ходе визита корейской делегацией в Ташкент.

Делегацию возглавили президент компании Evergreen Motors Ким Чанг Кын, председатель Корейского исследовательского института образования и тренинга, почетный советник Министерства занятости и трудовых отношений Юн Се Ким, председатель Ассоциации больниц национальных университетов, советник Министерства здравоохранения Юн Тэк Рим.

С узбекской стороны были министр занятости и трудовых отношений А.Хаитов, начальник международного отдела Б.Алимухамедов, начальник Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Р.Ибрагимов и его заместитель У.Назаров, начальник главного управления занятости Ташкентской области С.Бобокулов, передает пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений.

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В ходе диалога стороны обсудили вопросы по открытию Центра по обучению узбекских граждан корейскому языку, а также дальнейшее оказание содействия в подготовке и трудоустройстве на предприятиях в Республике Корея.

Ранее в ноябре 2017 года на встрече с председателем Корейского исследовательского института образования и тренинга Юн Се Кимом были рассмотрены вопросы по совершенствованию навыков в отношении кадровых ресурсов, а также подписан Меморандум об открытии в первом полугодии 2018 года в Узбекистане Центра по обучению граждан Узбекистана корейскому языку для получения разрешения на работу в Корее.

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