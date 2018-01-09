Президент Узбекистана утвердил Оборонную доктрину страны

В доктрине установлены принципиальные подходы и направления политики и направления политики в области обороны и раскрытия задач Вооруженных сил

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев во вторник подписал закон "Об Оборонной доктрине Республики Узбекистан", сообщает корреспондент Sputnik.

Оборонная доктрина представляет собой систему официальных взглядов, принципов и подходов к обеспечению национальной безопасности в военной сфере. Она основывается на нормах международного права и законодательных актов республики, а также исходит из национальных интересов страны.

По словам источника в правительстве, новый документ учитывает динамику развития ситуации в мире и регионе, а также необходимость адекватного реагирования на возникающие вызовы и угрозы, приоритеты и возможности страны.

В доктрине установлены принципиальные подходы и направления политики Узбекистана в области обороны, раскрыты задачи Вооруженных Сил, определены основы военно-экономического обеспечения обороны страны, в том числе перспективных направлений развития военно-промышленного комплекса.

Кроме того, она демонстрирует открытость внешней политики республики, приоритетность развития конструктивных отношений с ближайшими соседями, а также обеспечивает прозрачность оборонной политики страны, повышение эффективности военно-политических отношений и взаимодействия в сфере безопасности и обороны с другими зарубежными государствами.

Доктрина носит оборонный характер и не предусматривает участия армии Узбекистана в военных действиях и операциях за пределами страны, а также размещения на своей территории иностранных военных баз и объектов. Узбекистан также не вступает в военно-политические союзы и коалиции.

Напомним, что на сегодняшний день в стране действует закон о военной доктрине, утвержденный парламентом в 1995 году. В 2000 году указом первого президента Ислама Каримова была утверждена первая оборонная доктрина Узбекистана.

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