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Заслуженный работник здравоохранения Узбекистана Каландар Бабаджанов

Известный кардиохирург Каландар Бабаджанов возвращается в Узбекистан

© Facebook / Каландар Бабаджанов
Общество
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Кардиохирург, в последнее время работавший главным консультантом в Национальном институте сердечнососудистой хирургии имени Н.Амосова Академии медицинских наук Украины, в скором времени начнет трудиться в медицинском учреждении AKFA MedLine

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Известный в международных медицинских кругах кардиохирург, доктор медицинских наук, заслуженный работник здравоохранения Узбекистана Каландар Бабаджанов решил вернуться в республику, сообщает ИА "Жахон".

Отмечается, что медика, работавшего в последнее время главным консультантом в Национальном институте сердечнососудистой хирургии имени Н.Амосова Академии медицинских наук Украины, подтолкнул к возвращению президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, призвавший соотечественников за рубежом вносить посильный вклад в развитие страны. 

Кардиохирург в скором времени начнет работать в медицинском учреждении AKFA MedLine.

Ранее Бабаджанов первым в Узбекистане внедрил практику операций Фонтена, Глена и Биглена, артериальное переключение при сложных врожденных пороках сердца, аортокоронарное шунтирование на работающем сердце при ишемической болезни сердца. В 2002 он получил звание заслуженного работника здравоохранения Узбекистана.

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Бабаджанов основал кардиохирургический центр в Университетском клиническом госпитале в Лусаке (Замбия), где провел более 200 операций, связанных с патологией сердца. В общей сложности заслуженный медик провел 8000 операций на открытом сердце при различных патологиях: протезирование митральных и аортальных клапанов, двухклапанное протезирование, радикальные корреляции Тетрады Фалло и другие сложные врожденные пороки.

В 1986 году он получил ученую степень кандидата медицинских наук по сердечнососудистой хирургии по решению ВАК СССР. А в 2004 году стал доктором медицинских наук по сердечнососудистой хирургии по решению ВАК Украины. Подготовил 6 кандидатов и 1 доктора медицинских наук.

Каландар Бабаджанов имеет 271 публикацию в различных медицинских изданиях и одну монографию "Анестезиологическое обеспечение и интенсивная терапия в детской кардиохирургии".

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Теги:
Шавкат Мирзиёев, Кардиологический центр



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