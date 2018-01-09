Мирзиёев поручил сделать узбекский интернет быстрым и дешевым

К 2020 году президент поручил увеличить скорость интернета как минимум в 4 раза

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил сделать дешевыми цены на интернет во время совещания о развитии информационно-коммуникационных технологий в Узбекистане и обеспечению информационной безопасности.

В совещании приняли участие Премьер-министр Республики Узбекистан, его заместители, руководители соответствующих министерств и ведомств, передает пресс-служба президента.

"Мне отчитались, что Интернетом в нашей стране пользуются 20 миллионов человек. Однако из-за ограниченного круга услуг, предоставляемых посредством национального Интернета, большая часть населения пользуется им только для переписки через "Telegram"", — отметил Шавкат Мирзиёев.

© Flickr/ photosteve101 Интернет в Узбекистане ускорился вдвое

На совещании отмечалось, что средняя скорость интернет-подключения в странах СНГ в 10 раз выше, чем в Узбекистане. Операторы связи не вкладывают ресурсы в расширение телекоммуникационной сети в отдаленных районах, территориях, примыкающих к автомобильным и железным дорогам.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил ответственным лицам резко снизить цены на доступ в Интернет, увеличить скорость подключения минимум в 4 раза, доведя её к 2020 году до уровня стран СНГ.

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