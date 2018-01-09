ТУИТ должен войти в тысячу лучших в мире в ближайшие три года

Президент Узбекистана поручил усилить сотрудничество с ведущими университетами и компаниями отрасли, организовать стажировки и повышение квалификации профессоров, преподавателей и студентов за рубежом

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Ташкентский университет информационных технологий должен в ближайшие три года войти в тысячу самых престижных университетов мира, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании, посвященном рассмотрению результативности мер принимаемых для развития информационно-коммуникационных технологий в Узбекистане и обеспечению информационной безопасности.

Глава республики также указал на необходимость усилить сотрудничество с ведущими университетами и компаниями отрасли, чаще организовывать стажировки и повышение квалификации профессоров, преподавателей и студентов за рубежом.

Президент поручил ответственным лицам снизить цены на доступ в Интернет, резко увеличить скорость подключения минимум в 4 раза, доведя ее к 2020 году до уровня стран СНГ.

Как отметили на совещании, средняя скорость интернет-подключения в странах СНГ в 10 раз выше, чем в Узбекистане. Операторы связи не вкладывают ресурсы в расширение телекоммуникационной сети в отдаленных районах, территориях, примыкающих к автомобильным и железным дорогам.

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