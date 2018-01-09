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Топливораздаточная колонка на автозаправочной станции

Продажа импортного бензина в Ташкенте начнется с 10 января

© Sputnik/ Игорь Зарембо
Общество
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На первом этапе импортный бензин марок Аи-95 и Аи-98 будет продаваться на четырех автозаправочных комплексах по цене 8500 и 9000 сумов соответственно

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Продажа импортного бензина в Ташкенте начнется с 10 января на четырех заправках совместного предприятия Jizzakh Petroleum, сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан источник, знакомый с ситуацией.

Пока АЗС будут реализовывать два вида топлива — бензин марок Аи-95 и Аи-98. Стоимость первого составит 8500 сумов за литр, при этом за литр бензина марки Аи-98 придется заплатить 9000 сумов. Кроме того, на первом этапе старта продаж будет реализовываться и дизельное топливо по цене 8500 сумов за литр.

Заправки, которые будут торговать импортным бензином круглосуточно, расположены на улицах Богишамол, Ахмада Дониша, на Малой кольцевой автодороге в Алмазарском районе и на массиве Кушбеги.

Заправка машины на одной из автозаправочных станций
© Sputnik/ Алексей Мальгавко
В Узбекистане появится сеть заправок, торгующих иностранным бензином
Как сообщалось ранее, в республике должна заработать целая сеть заправок Jizzakh Petroleum, которая будет специализироваться на реализации по свободным коммерческим ценам автобензина марок Аи-92, Аи-93, Аи-95 и Аи-98, а также дизельного топлива, соответствующего европейским качеству и стандартам. При этом продукция будет продаваться как через АЗС, так и прямые договоры купли-продажи, биржевые торги.

Не отстают от своего конкурента и другие автозаправочные станции. Как сообщили корреспонденту Sputnik на одной из заправок "Узбекнефтегаза", в скором времени у них в продаже появится бензин марки Аи-95 отечественного производства. При этом собеседник затруднился сказать, по какой цене он будет продаваться.

Отметим, что СП Jizzakh Petroleum занимается строительством нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области. Завод будет получать сырье по нефтепроводу с месторождений России и Казахстана.

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Теги:
Ташкент, Бензин



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