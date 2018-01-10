12:30 10 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Вице-председатель Ассоциации больниц Кореи, профессор Национального университета Чоннам Юн Тэк Рим

Один из лучших хирургов Кореи стал советником министра здравоохранения

Министерство здравоохранения Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
88 0 0

Ранее появлялась информация о том, что один из самых авторитетных китайских экономистов Джастин Ифу Линь может стать советником правительства Узбекистана

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Вице-председатель Ассоциации больниц Кореи, профессор Национального университета Чоннам Юн Тэк Рим назначен советником министра здравоохранения Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Договоренности об этом были достигнуты в ходе визита Шавката Мирзиёева в Республику Корея в конце ноября прошлого года.

Папка с документами
Sputnik / Алексей Витвицкий
Советником правительства Узбекистана может стать китайский экономист
"Профессор Юн Тэк Рим повысил квалификацию в медицинских школах Гуруме (Япония) и Джона Хопкинса (США). Помимо работы в родной стране он также ведет деятельность на международном уровне, в частности, проводит академические исследования в таких престижных организациях, как Академия хирургов-ортопедов США, Всемирный союз хирургов-ортопедов и травматологов", — отметили в Информационной службе Минздрава.

На протяжении своей деятельности южнокорейский специалист провел более 8 тысяч сложных операций, а также несколько раз был признан лучшим хирургом на родине. В Южную Корею из-за рубежа ежегодно приезжают сотни врачей и пациентов для обучения и прохождения медицинского обследования под руководством профессора Юн Тэк Рима.

"Советник министра здравоохранения профессор Юн Тэк Рим выразил благодарность за возможность направлять накопленный на международном уровне многолетний опыт и научный потенциал на развитие здравоохранения двух стран и высокую оценку его труда", — отметили в Минздраве.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что один из самых авторитетных китайских экономистов — Джастин Ифу Линь может стать советником правительства Узбекистана.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
министр здравоохранения, Южная Корея, Узбекистан, Медицина и здоровье



Главные темы

Орбита Sputnik

  • В Музее Библиотеки Елбасы продолжаются съемки художественного фильма Путь Лидера. В эпицентре мира
    "Путь лидера"

    Актер Мурат Ахманов, исполняющий роль Нурсултана Назарбаева в фильме "Путь Лидера. В эпицентре мира" за 50 съемочных дней примерил около 50 комплектов грима.

  • Сотрудники МЧС уносят тело погибшего. Архивное фото
    Печальная находка

    В горах Джалал-Абада нашли останки погибшего Курсантбека Суйунбаева, три месяца считавшегося без вести пропавшим.

  • Очередь желающих переселиться в Россию из Таджикистана, архивное фото
    Хотим в Россию!

    Желающие отправиться на работу в Россию устроили беспорядки у здания представительства МВД РФ по миграционным вопросам в Душанбе.

  • Студенты протестуют рядом с Тегеранским университетом в Иране, фото из архива
    Несчастье помогло

    Многие аналитики связывают повышение мировых цен на нефть с беспорядками в Иране, однако азербайджанские эксперты уверены: дело не только в этом.

  • Музей в Освенциме
    Неуместный перформанс

    В польском Освенциме продолжается суд над международной группой молодых людей, в марте 2017 года проведших перформанс у ворот бывшего концлагеря.

  • Граница.
    Вплавь до России

    Сотрудники ФСБ на российском берегу задержали нарушителя границы, переплывшего реку Псоу. Возбуждено уголовное дело.

  • Полиция РА
    Ограбление по-армянски

    Грабитель воспользовался специальными техническими средствами и поздним вечером влез в окно отделения почты в Ереване, но довершить начатое не смог.

  • Библиотека в санатории Янтарный берег
    Что читаете?

    Полиция безопасности Латвии призвала сотрудников библиотек быть бдительными в отношении читателей, интересующихся исламом.

  • Батальон НАТО, архивное фото
    Французское подкрепление

    Французские военные присоединятся к батальону НАТО в Литве – в середине января в республику прибудут более 250 военнослужащих, танки и БМП.

  • Обыски
    Новые обыски

    В Кишиневе проходят новые обыски: в рамках дела о крупном мошенничестве в Национальном агентстве продовольственной безопасности (НАПБ) задержаны три человека.

  • Флаг Австралии
    "Культурная отчужденность"

    В австралийском городе Дарвин уволили работника кафе, которому не понравилось, что начальница-эстонка и другие сотрудники говорят между собой по-эстонски.

  • Граница
    Только через таможню!

    Южная Осетия открывает таможенный пункт на границе с Грузией в месте упрощенного пересечения границы "Раздахан".

  • В Музее Библиотеки Елбасы продолжаются съемки художественного фильма Путь Лидера. В эпицентре мира
    "Путь лидера"

    Актер Мурат Ахманов, исполняющий роль Нурсултана Назарбаева в фильме "Путь Лидера. В эпицентре мира" за 50 съемочных дней примерил около 50 комплектов грима.

  • Сотрудники МЧС уносят тело погибшего. Архивное фото
    Печальная находка

    В горах Джалал-Абада нашли останки погибшего Курсантбека Суйунбаева, три месяца считавшегося без вести пропавшим.

  • Очередь желающих переселиться в Россию из Таджикистана, архивное фото
    Хотим в Россию!

    Желающие отправиться на работу в Россию устроили беспорядки у здания представительства МВД РФ по миграционным вопросам в Душанбе.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Певец Элвис Пресли, 1972 год
У Короля день рождения: топ снимков Элвиса Пресли
Реабилитация толстых ежиков в Тель-Авиве
Упражнения и строгая диета: как в Израиле ежики борются с лишним весом
Главные спортивные события 2018 года
Олимпиада в Пхенчхане и Азиатские игры: спортивные события 2018 года

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054