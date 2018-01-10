Один из лучших хирургов Кореи стал советником министра здравоохранения

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Вице-председатель Ассоциации больниц Кореи, профессор Национального университета Чоннам Юн Тэк Рим назначен советником министра здравоохранения Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Договоренности об этом были достигнуты в ходе визита Шавката Мирзиёева в Республику Корея в конце ноября прошлого года.
На протяжении своей деятельности южнокорейский специалист провел более 8 тысяч сложных операций, а также несколько раз был признан лучшим хирургом на родине. В Южную Корею из-за рубежа ежегодно приезжают сотни врачей и пациентов для обучения и прохождения медицинского обследования под руководством профессора Юн Тэк Рима.
"Советник министра здравоохранения профессор Юн Тэк Рим выразил благодарность за возможность направлять накопленный на международном уровне многолетний опыт и научный потенциал на развитие здравоохранения двух стран и высокую оценку его труда", — отметили в Минздраве.
Напомним, ранее появлялась информация о том, что один из самых авторитетных китайских экономистов — Джастин Ифу Линь может стать советником правительства Узбекистана.
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