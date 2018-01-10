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Оперный певец Александр Ведерников в партии князя Галицкого

Оперный певец Александр Ведерников умер на 91-м году жизни

© Sputnik/ Александр Макаров
Общество
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Дискография Ведерникова насчитывает свыше тридцати дисков с записями романсов, песен, арий и ораторий

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Советский и российский оперный и камерный певец, бывший солист Большого театра Александр Ведерников умер на 91-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на родственников знаменитого баса.

"Да, к сожалению, эта весть правильная. Александр Филиппович скончался сегодня днем", — сказали родственники певца.

Александр Ведерников родился 23 декабря 1927 года в селе Мокино Вятской губернии. Он окончил Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского в 1955 году.

Александр Ведерников, Заслуженный артист РСФСР, солист Большого театра СССР
© Sputnik/ Давид Шоломович
Александр Ведерников, Заслуженный артист РСФСР, солист Большого театра СССР

С 1955 по 1958 год Ведерников работал солистом в Ленинградском театре оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Мариинский театр), а с 1958 года по 1990 год был солистом московского Большого театра.

Дискография Ведерникова насчитывает свыше тридцати дисков с записями романсов, песен, арий и ораторий.

В 1969 году Ведерников стал лауреатом Государственной премии СССР, а в 1976 году ему было присвоено звание народного артиста СССР.

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Теги:
Операция "Нелегал", Александр Ведерников, Россия



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