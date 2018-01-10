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Железная дорога

"Узбекистон темир йуллари" ввела дополнительные рейсы в Андижан

© Flickr / Dan Lundberg
Общество
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В период 9-12 января 2018 года назначены дополнительные поезда отправлением из Ташкента и 10-13 января — отправлением из Андижана

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Дополнительные рейсы в Андижан ввела АО "Узбекистон темир йуллари" из-за сложных погодных условий на перевале Камчик, сообщает пресс-служба компании.

В период 9-12 января 2018 года назначены дополнительные поезда отправлением из Ташкента и 10-13 января — отправлением из Андижана.

Поезд №560 "Ташкент — Андижан" отправляется из столицы в 21:15 и прибывает в Андижан в 03:16, поезд №559 "Андижан — Ташкент" отправляется в 07:15, прибывает в столицу в 13:55.

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Теги:
Узбекистон темир йуллари, Андижан, Ташкент, Железнодорожный транспорт



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