Узбекистан планирует внедрить внутренние ID-карты с 1 июля

Действующий в стране биометрический паспорт будет предназначен для поездок за границу

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Национальные ID-карты могут внедрить в Узбекистане с 1 июля 2018 года в качестве документа, удостоверяющего личность гражданина внутри страны, следует из проекта Государственной программы 2018 года.

Как следует из документа, действующий биометрический паспорт будет предназначен для поездок за границу.

"Подготовить к 20 апреля 2018 года проект указа президента Республики Узбекистан о признании с 1 июля национального биометрического паспорта в качестве заграничного паспорта, а также внедрить удостоверяющие личность идентификационные карты (ID-карты) для проживания и передвижения внутри Узбекистана", — говорится в программе.

В августе 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ об отмене с 1 января 2019 года разрешения (стикера) на выезд за границу для граждан республики и введении в действие заграничных паспортов. Планировалось, что действующий биометрический паспорт гражданина республики будет использоваться на территории Узбекистана, а для поездок за рубеж будут внедрены заграничные паспорта.

Проект Государственной программы на 2018 год опубликован для общественного обсуждения, в котором все желающие могут поучаствовать до 15 января. Доработанный проект будет подготовлен к 20 января.

Напомним, 2018 год объявлен в Узбекистане Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий.

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