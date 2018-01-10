Узбекистан в 2018 году направит около $150 млн на стабилизацию цен

Эта мера предусмотрена в разрабатываемой государственной программе "Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий"

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Узбекистан в этом году планирует направить порядка 150 миллионов долларов на стабилизацию цен на потребительские товары и услуги, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Правительство намерено выделить на недопущение роста цен на внутреннем рынке 100 миллионов долларов и 385 миллиардов сумов. Они пойдут на реализацию различных проектов в рамках комплексной программы мер в этом направлении.

В частности, правительство намерено обеспечить бесперебойную поставку основных продуктов питания и других потребительских товаров на внутренний рынок, создать конкурентную среду и не допустить появления искусственного дефицита. Последнее будет достигаться за счет ликвидации монополии на импорт ряда продовольственных товаров, а также постоянного мониторинга ситуации на рынке.

Центральный банк страны в 2018 году намерен удержать инфляцию на уровне 12-15%. В прошлом году, по данным официальной статистики, инфляция в потребительском секторе Узбекистана составила 14,4%. Продовольственные товары стали дороже на 15,9%, непродовольственные — на 16,1%, услуги — на 8,6%.

Кроме того, в 2017 году в стране был создан Фонд содействия стабилизации цен на внутреннем потребительском рынке. Минфин передал ему на первом этапе 100 миллионов долларов.

Часть этих средств пошла на сглаживание сезонных и других резких колебаний спроса и предложения на продовольственные товары. В первую очередь это касалось мяса, растительного и животного масла, зерновых, муки, картофеля, моркови и лука.

Средствами фонда распоряжается Республиканская комиссия по мониторингу и контролю за ценами во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым.

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