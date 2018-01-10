Разрабатывается система реабилитации лиц, порвавших с экстремистами

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Организационно-правовые основы и механизмы социальной реабилитации лиц, порвавших с экстремистскими и террористическими организациями, будут разработаны в Узбекистане, данная мера предусмотрена проектом госпрограммы на 2018 год.
В конце 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил 2018-й Годом активного предпринимательства, инновационных идей и технологий и поручил разработать соответствующую госпрограмму. В среду ее проект обнародован в интернете для общественного обсуждения, пишет РИА Новости.
"Программа предусматривает дальнейшее совершенствование системы социальной реабилитации граждан, попавших под влияние экстремистских идей, возвращения их к здоровой жизни", — говорится в тексте программы.
Указ также предусматривает разработку организационно-правовых основ и механизмов практического применения института поручительства со стороны сходов граждан махалли (местных кварталов. — Ред.), Молодежного союза Узбекистана, Комитета женщин и ряда ведомств. Программа также будет предусматривать решение вопросов образования, трудоустройства и обеспечения социальной защиты лиц данной категории.
В настоящий момент в Узбекистане экстремистская деятельность преследуется по девяти статьям Уголовного кодекса республики, предусматривающим наказание вплоть до лишения свободы сроком на 20 лет.
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