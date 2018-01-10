Разрабатывается система реабилитации лиц, порвавших с экстремистами

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Организационно-правовые основы и механизмы социальной реабилитации лиц, порвавших с экстремистскими и террористическими организациями, будут разработаны в Узбекистане, данная мера предусмотрена проектом госпрограммы на 2018 год.

В конце 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил 2018-й Годом активного предпринимательства, инновационных идей и технологий и поручил разработать соответствующую госпрограмму. В среду ее проект обнародован в интернете для общественного обсуждения, пишет РИА Новости.

"Программа предусматривает дальнейшее совершенствование системы социальной реабилитации граждан, попавших под влияние экстремистских идей, возвращения их к здоровой жизни", — говорится в тексте программы.

© Sputnik/ Андрей Стенин Свыше 60% узбекистанцев считают экстремизм основной угрозой для страны

В рамках документа соответствующим министерствам и ведомствам будет поручено подготовить к 30 июня проект указа президента Узбекистана, предусматривающий интенсификацию работ по предотвращению распространения среди населения вредных религиозных идей, прощение и возвращение к здоровой жизнедеятельности граждан, главным образом молодежи, имеющих отношение к терроризму и экстремизму.

Указ также предусматривает разработку организационно-правовых основ и механизмов практического применения института поручительства со стороны сходов граждан махалли (местных кварталов. — Ред.), Молодежного союза Узбекистана, Комитета женщин и ряда ведомств. Программа также будет предусматривать решение вопросов образования, трудоустройства и обеспечения социальной защиты лиц данной категории.

Мирзиёев в ходе поездок по регионам Узбекистана в прошлом году указал на существующие ошибки со стороны органов исполнительной власти, отметив, что нельзя выталкивать из общества тех, кто нарушил закон, в частности, связал свою жизнь с экстремистской деятельностью, но осознал свои ошибки. По данным местных СМИ, из более чем 17 тысяч граждан Узбекистана, которые числились в списках членов религиозно-экстремистских течений, около 16 тысяч уже вернулись к нормальной жизни, порядка 9,5 тысячи из них были трудоустроены.

В настоящий момент в Узбекистане экстремистская деятельность преследуется по девяти статьям Уголовного кодекса республики, предусматривающим наказание вплоть до лишения свободы сроком на 20 лет.

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