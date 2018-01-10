Узбекистан может заняться развитием аэрокосмической промышленности

Соответствующим министерствам и ведомствам будет поручено разработать стратегию формирования аэрокосмической промышленности на 2018−2035 годы

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Стратегия формирования аэрокосмической промышленности на 2018-2035 годы может быть разработана в Узбекистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект Госпрограммы на 2018 год.

Sputnik / Дмитрий Виноградов Проект Госпрограммы на 2018 год опубликован для обсуждения

В конце 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил 2018 год Годом активного предпринимательства, инновационных идей и технологий и поручил разработать соответствующую госпрограмму. В среду ее проект обнародован в интернете для общественного обсуждения.

"Проекты нормативно-правовых документов по восстановлению авиационной промышленности и созданию аэрокосмической промышленности планируется подготовить до 10 ноября 2018 года", — говорится в тексте программы.

В рамках документа соответствующим министерствами и ведомствам будет поручено разработать стратегию формирования аэрокосмической промышленности на 2018-2035 годы. Стратегия, в частности, предусматривает создание госоргана по аэрокосмической деятельности.

В соответствии с проектом документа, поручено утвердить программу действий, направленную на формирование материальной и научной базы, подготовку кадров, а также привлечение иностранных инвестиций в новое направление экономики страны.

Мирзиёев в конце декабря в послании двум палатам парламента заявил, что в последние годы в Узбекистане не уделялось достаточно внимания внедрению аэрокосмических технологий в ведущие отрасли экономики страны. Глава Узбекистана указал на необходимость привлечения иностранных инвесторов к реализации проектов на основе государственно-частного партнерства к созданию национальной космической инфраструктуры наземного базирования и производственного назначения.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.