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Специалисты предприятий ракетно-космической отрасли

Узбекистан может заняться развитием аэрокосмической промышленности

Пресс-служба Роскосмоса
Общество
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Соответствующим министерствам и ведомствам будет поручено разработать стратегию формирования аэрокосмической промышленности на 2018−2035 годы

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Стратегия формирования аэрокосмической промышленности на 2018-2035 годы может быть разработана в Узбекистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект Госпрограммы на 2018 год.

Флаг Узбекистана
Sputnik / Дмитрий Виноградов
Проект Госпрограммы на 2018 год опубликован для обсуждения
В конце 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил 2018 год Годом активного предпринимательства, инновационных идей и технологий и поручил разработать соответствующую госпрограмму. В среду ее проект обнародован в интернете для общественного обсуждения.

"Проекты нормативно-правовых документов по восстановлению авиационной промышленности и созданию аэрокосмической промышленности планируется подготовить до 10 ноября 2018 года", — говорится в тексте программы.

В рамках документа соответствующим министерствами и ведомствам будет поручено разработать стратегию формирования аэрокосмической промышленности на 2018-2035 годы. Стратегия, в частности, предусматривает создание госоргана по аэрокосмической деятельности.

В соответствии с проектом документа, поручено утвердить программу действий, направленную на формирование материальной и научной базы, подготовку кадров, а также привлечение иностранных инвестиций в новое направление экономики страны.

Мирзиёев в конце декабря в послании двум палатам парламента заявил, что в последние годы в Узбекистане не уделялось достаточно внимания внедрению аэрокосмических технологий в ведущие отрасли экономики страны. Глава Узбекистана указал на необходимость привлечения иностранных инвесторов к реализации проектов на основе государственно-частного партнерства к созданию национальной космической инфраструктуры наземного базирования и производственного назначения.

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Теги:
аэрокосмическая промышленность, Узбекистан



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