17:37 10 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Автомобиль расчищает дорогу

Водитель, будь осторожен: на перевале Камчик ожидаются снежные заносы

CC0 / pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
8710

МВД Узбекистана советует избегать дороги в районе перевала Камчик 11, 12 и 14 января в связи с туманом и обильным выпадением осадков

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Главное управление безопасности дорожного движения МВД Республики Узбекистан просит водителей без необходимости не передвигаться по перевалу Камчик.

По данным Центра гидрометеорологической службы, 11-12, а также 14 января 2018 года в районе перевала Камчик, автодороги Ташкент — Ош ожидается ухудшение погодных условий, обильное выпадение осадков, туман с ухудшением видимости до 50-100 м, усиление ветра до 22-25 м/сек и возникновение на дорогах снежных заносов и гололедицы.

В связи с этим МВД Узбекистана просит избегать данного маршрута.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
Снег, погода, Камчик, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Корабль, фото из архива
    20 лет спустя

    Морской пассажирский рейс между Баку и иранским портом Энзели, закрытый в 1998 году, с марта текущего года снова заработает.

  • Экипажи танков Leopard2A4 и Leopard2A5 на марше
    Под крышей НАТО

    Колумнист Sputnik Александр Хроленко рассуждает о том, для чего Польша подтягивает "Леопарды" к белорусской границе.

  • День флага
    Юбилеи года

    25 лет победе в Отечественной войне, 10 лет признания независимости республики. Какие даты отметит Абхазия в новом 2018 году – в материале Sputnik.

  • Резиденция Президента Армении
    Новоселье для президента

    Для президента Армении готовят новую резиденцию: ее переведут в Дом приемов правительства рядом с хранилищем древних рукописей Матенадараном.

  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, архивное фото
    Оскорбление памяти

    МИД России призвал ООН, ОБСЕ и Совет Европы дать оценку латвийскому закону, уравнивающему статус воинов антигитлеровской коалиции и легионеров СС.

  • Дорожная полиция Литвы
    Свеча для нарушителя

    Сотрудники полиции Литвы будут вручать нарушителям ПДД свечи, чтобы наглядно показать, какими могут быть последствия несоблюдения правил.

  • Правительство РМ
    Вопреки президенту

    Спикер парламента Молдовы Андриан Канду вопреки мнению президента Игоря Додона назначил семерых членов правительства.

  • Российский экраноплан
    Фантастический проект

    Фантастический проект связи столиц Эстонии и Финляндии, разделенных Финским заливом, может воплотиться благодаря гению российских конструкторов.

  • Турист в горах
    Центр туризма

    Первый туристско-информационный центр, предоставляющий информацию о достопримечательностях Северной Осетии, появится в республике уже в 2018 году.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Народный артист РСФСР Александр Ведерников
Вся жизнь — театр: творческий путь Александра Ведерникова
Больше 4000 человек в Южной Корее искупались в зимнем море
В Корее свыше 4 тысяч человек устроили бодрящее купание в зимнем море
Главные спортивные события 2018 года
Олимпиада в Пхенчхане и Азиатские игры: спортивные события 2018 года

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054