Водитель, будь осторожен: на перевале Камчик ожидаются снежные заносы

МВД Узбекистана советует избегать дороги в районе перевала Камчик 11, 12 и 14 января в связи с туманом и обильным выпадением осадков

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Главное управление безопасности дорожного движения МВД Республики Узбекистан просит водителей без необходимости не передвигаться по перевалу Камчик.

По данным Центра гидрометеорологической службы, 11-12, а также 14 января 2018 года в районе перевала Камчик, автодороги Ташкент — Ош ожидается ухудшение погодных условий, обильное выпадение осадков, туман с ухудшением видимости до 50-100 м, усиление ветра до 22-25 м/сек и возникновение на дорогах снежных заносов и гололедицы.

В связи с этим МВД Узбекистана просит избегать данного маршрута.

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