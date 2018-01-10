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Пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан

"Правительственный час" будет ежемесячно проводиться в парламенте

© Информационная служба Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Общество
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График проведения будет определен кенгашем, вопросы к членам правительства должны быть направлены не позднее, чем за 10 дней до проведения "правительственного часа"

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. "Правительственный час" будет ежемесячно проводиться в законодательной (нижней) палате парламента Узбекистана, соответствующие поправки в законодательство подписал президент страны Шавкат Мирзиёев, текст закона опубликован в среду.

Эти поправки в декабре одобрили обе палаты парламента. Они вступили в силу с 1 января.

В соответствии с поправками, "раз в месяц на заседании парламента члены правительства будут отвечать на вопросы депутатов законодательной палаты".

Здание парламента Узбекистана Олий Мажлис
© Commons.wikimedia/ Bobyrr
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График проведения "правительственного часа" будет определяться кенгашем (советом) законодательной палаты по согласованию с премьером республики, а вопросы депутатов к членам правительства направляются в кабинет министров не позднее, чем за десять дней до проведения "правительственного часа".

Кабмин, исходя из перечня вопросов, будет определять членов правительства, которые будут отвечать на вопросы депутатов. По итогам "правительственного часа" может быть принято постановление законодательной палаты, указывается в законе.

В июне 2017 года в Узбекистане был принят закон, устанавливающий порядок отчетности руководителей МВД, МИД и Минздрава республики в парламенте дважды в год.

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Теги:
правительственный час, Олий Мажлис, Узбекистан



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