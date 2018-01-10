Мирзиёев поручил обеспечить военнослужащих Чирчика домами и машинами

Президент Узбекистана и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Шавкат Мирзиёев осмотрел созданные в одной из воинских частей Чирчика условия, побеседовал с военнослужащими

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил одну из воинских частей Чирчика, сообщает пресс-служба главы республики.

Эта воинская часть была реорганизована указом президента от 12 декабря 2017 года.

Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Шавкат Мирзиёев осмотрел созданные условия, побеседовал с военнослужащими.

"Глава государства ознакомился с обмундированием и экипировкой военнослужащих, указал на необходимость их модернизации и совершенствования системы снабжения", — говорится в сообщении.

Мирзиёев также поручил создать все условия для образцово служащих военных, обеспечить их домами и автомобилями.

© Пресс служба президента РУз Мирзиёев посетил воинскую часть в Чирчике

Президенту представили информацию о "дорожной карте" по организации в 2018 году военно-административного сектора Ташкентской области, концепции патриотического воспитания молодежи, организационной структуре первичной организации Союза молодежи Узбекистана в системе Министерства обороны, стимулировании молодых военнослужащих и других планах на перспективу.

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