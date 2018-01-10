Uzbekistan airways снизила стоимость билетов Ташкент — Бишкек

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" вводит дифференцированные тарифы по направлению Ташкент — Бишкек — Ташкент и снижает стоимость авиабилетов.

"Минимальная стоимость авиабилета теперь составляет 91 евро в одну сторону и 171 евро туда-обратно. Оплата производится по курсу ЦБ Республики Узбекистан на день оплаты", — говорится в сообщении перевозчика.

Рейсы Ташкент — Бишкек — Ташкент Узбекские авиалинии выполняют два раза в неделю по вторникам и четвергам на самолетах А320.

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