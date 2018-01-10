Арипов и Рахмон договорились об устранении ограничений в торговле

Эмомали Рахмон и Абдулла Арипов обсудили снижение тарифов на товары и восстановление существующих железных дорог, а также предстоящий визит президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Эмомали Рахмон принял премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова в правительстве Таджикистана.

В ходе встречи стороны обсудили отношения между Таджикистаном и Узбекистаном, в том числе вопросы устранения торговых ограничений, упрощения системы общественного транспорта, а также снижение тарифов на товары, восстановление существующих железных дорог, очистку заминированных территорий границы, открытие существующих пограничных контрольно-пропускных пунктов и другие темы, связанные с государственной границей.

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Эмомали Рахмон подчеркнул готовность таджикской стороны укрепить межправительственное сотрудничество с Узбекистаном в области использования водных и энергетических ресурсов, передает пресс-служба президента Таджикистана.

На встрече также обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в борьбе с нежелательными угрозами в регионе и мире, включая терроризм, экстремизм и другие транснациональные преступления.

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