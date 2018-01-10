В Узбекистане разрабатывают программу фестиваля чтения Корана

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Международный фестиваль чтения Корана планируется впервые организовать в Узбекистане в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Комитета по делам религии при кабмине республики.
Площадкой для проведения фестиваля может стать высшее медресе "Мир Араб" в Бухарской области, открывшееся осенью прошлого года, добавил представитель комитета.
"Одна из главных задач фестиваля — демонстрация истинных традиций ислама, просвещения и культуры", — отметили в ведомстве.
По данным комитета, представители Узбекистана являются неоднократными победителями международных конкурсов чтецов священной мусульманской книги. Лучшие узбекские знатоки Корана также регулярно приглашаются в Россию и США для проведения религиозных обрядов.
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