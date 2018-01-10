В Узбекистане разрабатывают программу фестиваля чтения Корана

Площадкой для проведения фестиваля может стать высшее медресе "Мир Араб" в Бухарской области, открывшееся осенью прошлого года

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Международный фестиваль чтения Корана планируется впервые организовать в Узбекистане в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Комитета по делам религии при кабмине республики.

© REUTERS/ Владимир Песня В Московской Соборной мечети прошел Фестиваль Корана

"Инициатива о проведении первого Международного фестиваля чтения Корана поддержана правительством, сейчас мы приступили к разработке программы его подготовки", — сообщил собеседник агентства. По его словам, программу планируется утвердить в правительстве к лету этого года.

Площадкой для проведения фестиваля может стать высшее медресе "Мир Араб" в Бухарской области, открывшееся осенью прошлого года, добавил представитель комитета.

"Одна из главных задач фестиваля — демонстрация истинных традиций ислама, просвещения и культуры", — отметили в ведомстве.

По данным комитета, представители Узбекистана являются неоднократными победителями международных конкурсов чтецов священной мусульманской книги. Лучшие узбекские знатоки Корана также регулярно приглашаются в Россию и США для проведения религиозных обрядов.

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