22:46 10 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Книга в руках мусульманина

В Узбекистане разрабатывают программу фестиваля чтения Корана

© Sputnik/ Денис Абрамов
Общество
Получить короткую ссылку
70 0 0

Площадкой для проведения фестиваля может стать высшее медресе "Мир Араб" в Бухарской области, открывшееся осенью прошлого года

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Международный фестиваль чтения Корана планируется впервые организовать в Узбекистане в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Комитета по делам религии при кабмине республики.

Фестиваль Корана в Московской Соборной мечети
© REUTERS/ Владимир Песня
В Московской Соборной мечети прошел Фестиваль Корана
"Инициатива о проведении первого Международного фестиваля чтения Корана поддержана правительством, сейчас мы приступили к разработке программы его подготовки", — сообщил собеседник агентства. По его словам, программу планируется утвердить в правительстве к лету этого года.

Площадкой для проведения фестиваля может стать высшее медресе "Мир Араб" в Бухарской области, открывшееся осенью прошлого года, добавил представитель комитета.

"Одна из главных задач фестиваля — демонстрация истинных традиций ислама, просвещения и культуры", — отметили в ведомстве.

По данным комитета, представители Узбекистана являются неоднократными победителями международных конкурсов чтецов священной мусульманской книги. Лучшие узбекские знатоки Корана также регулярно приглашаются в Россию и США для проведения религиозных обрядов.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
коран, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Улицы Шымкента
    Пройдусь по Назарбаева

    Главную улицу Шымкента хотят переименовать в проспект Назарбаева – ранее в честь президента уже переименовали улицу Фурманова в Алматы.

  • Сувенирная монета с логотипами криптовалюты биткоин с сомовыми купюрами. Архивное фото
    Провальный обмен

    Корреспондент Sputnik Кыргызстан побеседовала с кыргызстанцами, которые в свое время не поверили в заморский биткоин и продали его практически за бесценок.

  • Молоток судьи, архивное фото
    Допризывался

    Гражданин Таджикистана, приехавший в Подмосковье на заработки, предстанет перед судом за призывы в интернете к террористической деятельности.

  • Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне, фото из архива
    Оптимистичный прогноз

    Прогнозы Всемирного банка по состоянию экономики Азербайджана в ближайшие годы подтверждают: наметилась тенденция от спада к росту.

  • Центр занятости населения
    Работой обеспечены

    Количество безработных в Беларуси за год снизилось практически в полтора раза, свидетельствуют данные Министерства труда и социальной защиты республики.

  • Архивное фото Сабины Пкин
    Голос Абхазии

    Певица из Абхазии Сабрина Пкин завоевала первое место во II Международной олимпиаде искусств "Таланты Евразии – 2018" в Нальчике.

  • Владимир Головатюк
    Не сбылось

    Каковы показатели молдавской экономики после подписания Соглашения с Евросоюзом: оправдались ли надежды республики на рост экспорта в ЕС?

  • Агитаторы
    Усильте агитацию!

    Расходы Таллинна на госпропаганду выросли в 13 раз: более трех миллионов евро налогоплательщиков потратят на "предупреждение вредящей Эстонии информации".

  • Подписание соглашения между Южной Осетией и Республикой Сербской
    Дружбе крепнуть!

    В рамках визита президента Южной Осетии Анатолия Бибилова в Сербию республики подписали соглашение о сотрудничестве.

  • Улицы Шымкента
    Пройдусь по Назарбаева

    Главную улицу Шымкента хотят переименовать в проспект Назарбаева – ранее в честь президента уже переименовали улицу Фурманова в Алматы.

  • Сувенирная монета с логотипами криптовалюты биткоин с сомовыми купюрами. Архивное фото
    Провальный обмен

    Корреспондент Sputnik Кыргызстан побеседовала с кыргызстанцами, которые в свое время не поверили в заморский биткоин и продали его практически за бесценок.

  • Молоток судьи, архивное фото
    Допризывался

    Гражданин Таджикистана, приехавший в Подмосковье на заработки, предстанет перед судом за призывы в интернете к террористической деятельности.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Народный артист РСФСР Александр Ведерников
Вся жизнь — театр: творческий путь Александра Ведерникова
Больше 4000 человек в Южной Корее искупались в зимнем море
В Корее свыше 4 тысяч человек устроили бодрящее купание в зимнем море
Импортный бензин: где купить и сколько стоит
Импортный бензин: где купить и сколько стоит

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054