На хлопкоочистительном заводе прошли учения по ликвидации ЧС

Сотрудники отработали эвакуацию людей и материальных ценностей, а также автотранспорта в безопасное место во время пожара

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. На хлопкоочистительном заводе "Узбекистан" Юкоричирчикского района Ташкентской области проведены показательные тактико-специальные учения по предотвращению пожара и чрезвычайных ситуаций.

В учениях принимали участие сотрудники завода и подразделений МЧС. В ходе практической части были отработаны действия руководящего состава, координация совместных действий служб ГСЧС по ликвидации последствий ЧС, а также было показано, как пользоваться оборудованием при проведении спасательных мероприятий.

© МЧС РУз На территории хлопкоочистительного завода "Узбекистан" Юкоричирчикского района Ташкентской области проведено показательное тактико-специальное учение МЧС

Далее были продемонстрированы действия служб ГСЧС и формирований гражданской защиты объекта по предотвращению последствий чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба МЧС Узбекистана.

Согласно замыслу учений в здании завода произошел пожар. Сотрудники и материальные ценности объекта, а также автотранспорт, находящиеся на территории завода, были эвакуированы в безопасное место. Совместными действиями служб ГСЧС и формирований гражданской защиты пожар ликвидирован.

© МЧС РУз На территории хлопкоочистительного завода "Узбекистан" Юкоричирчикского района Ташкентской области проведено показательное тактико-специальное учение МЧС

В учениях приняли участие заведующий сектором кабинета министров И.Собиров, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям К.Арипов, представители хокимията, УВД и прокуратуры Ташкентской области. По итогам ТСУ территориальным подразделениям МЧС даны поручения по проведению аналогичных учений на всех хлопкоочистительных заводах республики.

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