Российские врачи провели операцию на позвоночнике в Каракалпакстане

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В Нукусе прошел семинар-тренинг с участием заведующего отделением вертебральной хирургии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России, доктора медицинских наук, профессора Эльмара Мусаева.
В рамках мероприятия российский специалист провел медицинское обследование больных онкологическими заболеваниями, дал необходимые консультации. Двое пациентов с заболеваниями позвоночных суставов и кишечника были прооперированы.
"Впервые в практике Узбекистана мы хирургическим путем удалили опасную опухоль поясничного позвонка. Операция прошла успешно. В ней приняло участие много врачей и специалистов. На нашем приеме также побывали больные из Хорезмской, Бухарской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской областей. Это моя первая поездка в Республику Каракалпакстан. Теперь мы продолжим работу в Хорезмской и Бухарской областях", — сказал Эльмар Мусаев.
Группа во главе с профессором Эльмаром Мусаевым также провела учебный семинар в Ходжейлийском районном медицинском объединении с участием врачей-онкологов, хирургов и травматологов.
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