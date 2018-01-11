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Военнослужащий ВС РУз

Боеготовность узбекской армии будут проверять четыре раза в год

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на расширенном заседании Совета безопасности страны заявил о необходимости регулярных проверок боевого состояния вооруженных сил

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Внезапные проверки боевой готовности вооруженных сил Узбекистана должны проходить не реже чем четыре раза в год, заявил президент страны Шавкат Мирзиёев, выступая на расширенном заседании Совета безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам президента, вооруженные силы должны превратиться в школу истинного мужества и высокого патриотизма, кузницу высококлассных кадров для всех государственных ведомств, учреждений и предприятий, а эффективность реализуемых в республике реформ в оборонной сфере зависит от сплоченности армии и народа.

Говоря об уровне подготовки вооруженных сил президент подчеркнул, что в последнее время существенно улучшилось оснащение армии, а также эффективность и мобилизационный уровень. Если раньше на приведение армии в полную боевую готовность требовалось порядка 5 суток, то сейчас войска готовы к выполнению любых военных задач уже через 3 часа после приказа.

Мирзиёев посетил воинскую часть в Чирчике
© Пресс служба президента РУЗ
Мирзиёев поручил обеспечить военнослужащих Чирчика домами и машинами
Мирзиёев также заметил, что в Узбекистане впервые была применена система аутсорсинга по продовольственному обеспечению армии, а для военнослужащих предусматриваются ряд льгот и преференций как во время службы, так и после, в том числе при поступлении в вузы.

В преддверии Дня защитника Родины, который отмечается в Узбекистане 14 января, Шавкат Мирзиёев посетил одну из воинских частей в Чирчике, где осмотрел экипировку и обмундирование солдат, ознакомился с условиями службы и поручил создать все необходимые условия для военных, а отличившихся солдат и офицеров обеспечить квартирами и машинами.

Также глава государства посетил Академию вооруженных сил, где понаблюдал за подготовкой кадровых военных, а также осмотрел новый комплекс учебного заведения. где внедрены новые методики преподавания и применяются передовые тренажеры и оборудование.

Теги:
Министерство обороны Узбекистана, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Вооруженные силы



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