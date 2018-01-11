Мирзиёев потребовал активнее применять мировой опыт в армии

Президент Узбекистана, выступая на расширенном заседании Совета безопасности, призвал профильные министерства и ведомства более тесно сотрудничать с зарубежными партнерами и активнее применять мировой опыт в вооруженных силах страны

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Узбекистан реализует 13 "дорожных карт" в сфере военно-технического сотрудничества с другими странами, при этом глава государства Шавкат Мирзиёев поручил правительству и Госкомитету по оборонной промышленности наладить контакты и заключить дополнительные соглашения с зарубежными партнерами в данной сфере, а Минобороны — применять мировой опыт на практике, сообщает пресс-служба президента.

Свою оценку состоянию Вооруженных сил Узбекистана президент дал в рамках расширенного заседания Совета безопасности. В частности, он отметил, что, несмотря на существенные успехи, в этой сфере существуют и пробелы, которые необходимо устранять. Говоря о международном взаимодействии, Мирзиёев подчеркнул, что Узбекистан должен вести прогрессивную и прозрачную оборонную политику, для чего была принята новая Оборонная доктрина страны.

Отдельным пунктом реформирования вооруженных сил глава государства назвал формирование оборонно-промышленного комплекса, для чего был образован Государственный комитет по оборонной промышленности.

"Следует откровенно признать, что, имея соответствующий научный и промышленный потенциал, мы в течение 25 лет не уделяли должного внимания созданию оборонно-промышленного комплекса страны, что, естественно, отразилось на уровне оснащенности вооруженных сил. Мировой опыт показывает, что развитая оборонная промышленность является одним из важных элементов инновационной и высокотехнологичной экономики", — заявил в своем выступлении Шавкат Мирзиёев.

По его словам, развитие оборонного сектора обеспечит не только национальную безопасность страны, но и даст дополнительные рабочие места, придаст новый импульс росту экономики.

"Наша страна имеет огромный потенциал и большие возможности для развития оборонно-промышленного комплекса, однако мы их не используем. Например, руководители органов государственной власти на местах имеют огромные возможности для организации в регионах производства специальной одежды, экипировки для военнослужащих, различных инструментов, сухих пайков, создания других предприятий по выпуску продукции двойного назначения", — добавил глава государства.

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В связи с этим он поручил в кратчайшие сроки наладить тесное взаимодействие и прямые контакты с соответствующими зарубежными учреждениями и другими ведущими структурами с заключением соглашений и организацией заседаний межгосударственных комитетов.

В настоящее время Узбекистан реализует 13 планов практических действий по укреплению военного и военно-технического сотрудничества с иностранными партнерами. Однако, по словам президента, практическое внедрение передового зарубежного опыта в деятельности Минобороны и в рядах регулярной армии остается на низком уровне.

"В этой связи министру обороны А. Азизову необходимо обратить особое внимание на данный вопрос. Подготовка на профессиональной основе наших военнослужащих в условиях оснащения армии современным вооружением и техникой является одной из ключевых задач. Начальнику Генерального штаба П. Эргашеву в рамках совершенствования системы боевой подготовки войск следует также уделять серьезное внимание этому вопросу, особенно овладению военнослужащими современной техникой и вооружением, их бережной эксплуатации, установить жесткий контроль за рациональным использованием горюче-смазочных материалов, боеприпасов и других ресурсов", — заявил президент.

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Накануне, 10 января, узбекский лидер посетил с инспекцией одну из воинских частей Чирчика, а также Академию вооруженных сил, где ознакомился с условиям службы и обучения военнослужащих, с их обмундированием и методиками преподавания военных дисциплин.

Также Шавкат Мирзиёев подписал новую Оборонную доктрину страны, в которой прописаны основные приоритеты в военной деятельности Узбекистана с учетом современных вызовов и угроз и при соблюдении всех международных норм.

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