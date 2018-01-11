Расходы Узбекистана на оборонку составят до 4% ВВП

ВВП Узбекистана в текущем году прогнозируется на уровне 290,6 триллиона сумов, таким образом, на военные расходы может быть потрачено порядка 11,6 триллиона сумов, или по госкурсу более 1,4 миллиарда долларов

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Госбюджетом страны на 2018 год предусмотрено выделить на военные расходы до 4% по отношению к ВВП, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По словам заместителя начальника Главного управления государственного бюджета Исмонжона Мамажонова, выступившего в четверг на заседании Международного пресс-клуба, недавно президентом была принята Оборонная доктрина Узбекистана.

"Исходя из нее и других документов, принятых ранее, а также государственного бюджета на этот год предусмотрено выделение этих средств. Их будет вполне достаточно для развития нашей армии", — заверил специалист.

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Накануне, 10 января, Шавкат Мирзиёев посетил с инспекцией одну из воинских частей Чирчика, а также Академию вооруженных сил, где ознакомился с условиями службы и обучения военнослужащих, с их обмундированием и методиками преподавания военных дисциплин.

Также Шавкат Мирзиёев подписал новую Оборонную доктрину страны, в которой прописаны основные приоритеты в военной деятельности Узбекистана с учетом современных вызовов и угроз и при соблюдении всех международных норм.

ВВП республики в 2018 году прогнозируется в объеме 290,6 триллиона сумов. Доходы госбюджета должны составить 62,2 триллиона сумов, расходы — 62,1 триллиона сумов.

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