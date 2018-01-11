Расходы Узбекистана на оборонку составят до 4% ВВП

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Госбюджетом страны на 2018 год предусмотрено выделить на военные расходы до 4% по отношению к ВВП, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По словам заместителя начальника Главного управления государственного бюджета Исмонжона Мамажонова, выступившего в четверг на заседании Международного пресс-клуба, недавно президентом была принята Оборонная доктрина Узбекистана.
"Исходя из нее и других документов, принятых ранее, а также государственного бюджета на этот год предусмотрено выделение этих средств. Их будет вполне достаточно для развития нашей армии", — заверил специалист.
Также Шавкат Мирзиёев подписал новую Оборонную доктрину страны, в которой прописаны основные приоритеты в военной деятельности Узбекистана с учетом современных вызовов и угроз и при соблюдении всех международных норм.
ВВП республики в 2018 году прогнозируется в объеме 290,6 триллиона сумов. Доходы госбюджета должны составить 62,2 триллиона сумов, расходы — 62,1 триллиона сумов.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.