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Узбекистан увеличит скорость интернета за счет новых внешних каналов

© Flickr/ Robert
Общество
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Прирост скорости и повышение стабильности интернет-соединения будут достигнуты за счет подключения дополнительных внешних каналов, в частности, со стороны Туркменистана, Кыргызстана и Китая

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Узбекистан до конца года подключит новые внешние каналы интернета для повышения скорости и снижения цен на доступ к Сети, сообщает корреспондент Sputnik.

На днях президент Шавкат Мирзиёев во время совещания, посвященного развитию ИКТ в стране, поручил ответственным лицам резко снизить цены на доступ в интернет, увеличить скорость подключения минимум в четыре раза, доведя ее к 2020 году до уровня стран СНГ.

Работа за компьютером
© pixabay
Мирзиёев поручил сделать узбекский интернет быстрым и дешевым
По словам заместителя министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Олимжона Умарова, в Узбекистане сложилась ситуация, когда отсутствует конкурентная среда в предоставлении интернета. Этим и объясняется сегодня высокая цена на доступ к Сети. В настоящее время республика зависима от северного интернет-канала, который проходит через Казахстан и Россию.

"Президент поставил нам задачу сделать дополнительный альтернативный канал. Сейчас мы прорабатываем вопрос по его организации через южное направление — Туркменистан, Иран, Кыргызстан и Китай", — пояснил замглавы Минифокома, отвечая в рамках брифинга в центре "Стратегия развития" на вопрос Sputnik.

Он также добавил, что в ходе этой работы до конца года будут подписаны соглашения по продаже и аренде каналов с национальными операторами этих стран. При этом, как отметил чиновник, никто не собирается отказываться от северного направления. Наряду с ним появятся дополнительные каналы, за счет которых и будут покрываться потребности населения.

Подключение к Сети интернет
© Flickr/ photosteve101
В "Узбектелекоме" объяснили, почему интернет дешевеет не так быстро
Именно это и позволит обеспечить в стране высокую скорость интернета и сделать его более дешевым. К тому же усилится и конкуренция на рынке, заверил Умаров.

На сегодня средняя скорость интернет-подключения в странах СНГ в десять раз выше, чем в Узбекистане. Операторы связи не вкладывают ресурсы в расширение телекоммуникационной сети в отдаленных районах, территориях, примыкающих к автомобильным и железным дорогам.

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Теги:
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, Олимжон Умаров, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Интернет



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