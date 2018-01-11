Узбекистанцам не стоит ждать ID-карт вместо паспортов в этом году

По словам представителя МВД республики, процесс внедрения новой паспортной системы находится на первой стадии, для разработки нормативно-правовой базы потребуется около полугода, а сами ID-карты будут внедрены не ранее 2019 года

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Первые идентификационные карты (ID-карты) взамен общегражданских паспортов могут появиться в Узбекистане не ранее будущего года, сообщает корреспондент Sputnik.

Инициатива по введению ID-карт, используемых для передвижения внутри страны, а также признание действующих биометрических паспортов заграничными предусмотрены разрабатываемой сегодня государственной программой "Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий".

При этом ранее Узбекистан намеревался внедрять абсолютно другую систему. С 1 января 2019 года в стране планировалось ввести новый заграничный паспорт, а действующий биометрический должен был использоваться только внутри республики.

© Sputnik/ Алексей Тихомиров Узбекистан планирует внедрить внутренние ID-карты с 1 июля

Власти планировали сделать загранпаспорт 48-страничным с бордовым цветом обложки. Однако, похоже, что теперь они снова намерены поменять вектор развития паспортной системы.

По словам первого заместителя начальника Главного управления миграции и оформления гражданства полковника Улугбека Ташходжаева, внедрение ID-карт — это сложный и трудоемкий процесс, который сейчас находится только в самом начале.

"В настоящее время мы работаем над вопросом внедрения загранпаспортов. Есть указ президента в этом направлении, они появятся с 1 января 2019 года. Однако при разработке нормативных документов для этого мы столкнулись с рядом вопросов. Кроме того, многие граждане обращались к нам с заявлениями и спрашивали, зачем вводить новый загранпаспорт, если действующий биометрический по сути им и является", — отметил он в рамках брифинга в центре "Стратегия развития".

В результате, по словам представителя МВД, была образована специальная рабочая группа, которая объединила все мнения, изучила опыт других стран и предложила ввести ID-карты.

"Если мы остановимся на ID-картах, то до 1 июля будет разработан нормативный документ по дальнейшему внедрению системы. Карты могут появиться с января или может быть с июля 2019 года. Невозможно за оставшиеся несколько месяцев подготовить достаточно количество карт и запустить абсолютно новую для нас систему. Пока мы точно не знаем сроки, идет процесс разработки", — отметил Улугбек Ташходжаев.

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